Jaka Remec deseti na EP v BMX

Ljubljančan je po kvalifikacijah, kjer se je kot zadnji, 12. uvrstil v finale, za finale napovedal dva nova trika. Enega je tudi uporabil. Čeprav mu je na ogrevanju od petih poskusih uspel le enkrat, ga je na tekmi dvakrat izvedel brezhibno, a mu to ni zadostovalo, da bi prehitel več kot dva tekmovalca.

Bilo ga ja strah, kako se bo končalo

"Razmišljal sem o dveh, a sem na trening nastopu uvidel, da mi rampa ne ustreza. Za enega novega pa sem se vendarle odločil. Bilo me je strah, kako se bo končalo, a mi je uspelo. Zato sem vesel, saj mi je bil sam nastop pomembnejši od mesta, ki sem ga zasedel. To sicer ne pomeni, da ne bi želel biti višje, a to je trenutna realnost. Važno je, da sem uvidel, kaj mi manjka, na čem moram delati, vsekakor pa je v taki konkurenci že sama uvrstitev finale uspeh in motivacija za delo naprej," je po tekmi dejal Remec, ki je imel lani dve težji poškodbi, zato se mu je nekoliko ustavil želeni napredek.

Drugi slovenski predstavnik Matej Žan - skupaj z Remcem sta edina, ki se v Sloveniji s tem resno ukvarjata in sta profesionalca, je z 19. mestom izpadel že v sredinih kvalifikacijah.

Zlato medaljo je osvojil Britanec Kieran Reilly, drugi je bil branilec naslova Francoz Anthony Jeanjean, bronasto pa še en Britanec Declan Lee Brooks, tudi bronasti z olimpijskih iger v Tokiu.