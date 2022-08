Izjemen uspeh mladega Slovenca na velodromu: Eržen do brona!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zlato je pripadlo Poljaku Dominiku Ratajzcaku, srebro pa Ukrajincu Danilu Jakovlevu.

Že dopoldan, ko je Žak Eržen zmagal v prvi kvalifikacijski skupini in se gladko prebil v popoldanski finale, je bilo začutiti precej optimizma v slovenskem taboru, čeprav se glede na izredno močno konkurenco nihče ni upal na glas razmišljati o medalji.

Razen direktorja Erženovega matičnega kluba AdriaMobil Bogdana Finka, ki je dejal: "Zakaj pa ne? Mali je rojen zmagovalec, razmišlja le o tem, kako biti med najboljšimi!"

In Žaku Erženu je z drzno vožnjo uspelo domala nemogoče, stopil je na stopničke, med tri najboljše na svetu in Sloveniji priboril medaljo še na enem največjih svetovnih tekmovanj.

Presrečna slovenska ekipa (z leve): Jure Zrimšek, Žak Eržen in Borut Božič Foto: Kolesarska zveza Slovenije

"Še zdaj ne morem verjeti, da smo osvojili medaljo, in sem zelo vesel. Svetovnega prvenstva še ni konec, ampak ta medalja je res nekaj neverjetnega," se je uspeha veselil komaj 16-letni Eržen, njegov trener, Borut Božič je po dirki povedal: "Žak je odpeljal vrhunsko dirko. Bronasta medalja je za nas res fantastičen rezultat. To je bil šele prvi dan tekmovanja, Žak bo nastopil še na kriteriju in na dirki na izpadanje, tako da upamo na najboljše."

V finalu je nastopil še en kolesar novomeškega kluba, Martin Jurík, ki je v dresu slovaške reprezentance zasedel 12. mesto.

