Iz ekipe Tadeja Pogačarja prihaja dobra novica

Pri ekipi UAE Emirates so pred kratkim na belgijski klasiki Valonska puščica doživeli šok, ko sta jim pozitivna testa na koronavirus preprečila nastop. Iz ekipe Tadeja Pogačarja zdaj prihajata novici, da so bili vsi testi negativni in da so dobili zeleno luč za nastop na nedeljski belgijski klasiki Liege–Bastonge–Liege.

Pri ekipi UAE Emirates, kjer kolesari tudi naš Tadej Pogačar, so si po vseh negativnih testih zagotovo nekoliko oddahnili. To namreč pomeni, da se bodo kolesarji UAE Emirates v nedeljo lahko podali na štart belgijske klasike (Liege–Bastonge–Liege), ki je dolga 259,5 kilometra.

News update:



UAE-Team Emirates cleared for Liège-Bastogne-Liège, will send strong team headlined by Tadej Pogačar, Marc Hirschi and Brandon McNulty:https://t.co/963bep4s6j pic.twitter.com/RPAn0isYpL — VeloNews (@velonews) April 24, 2021

Primož Roglič Foto: Guliverimage

To je lani dobil slovenski kolesar Primož Roglič, drugi je bil Švicar Marc Hirschi, tretji pa Tadej Pogačar. Torej si ljubitelji kolesarstva v nedeljo lahko obetajo še eno izjemno kolesarsko dirko.

Spomnimo, večer pred štartom ardenske klasike Valonska puščica so v taboru UAE Emirates doživeli šok. Testa na novi koronavirus pri Diegu Ulissiju in članu spremljevalne ekipe sta bila namreč pozitivna. Čeprav so bili trije nadaljnji testi negativni, so ekipi prižgali rdečo luč za nastop.