Italijan tik pred tem, da vstopi v Rogličev svet #video

V tretje gre rado, pravi pregovor. In tretji pobeg se je Italijanu Diegu Ulissiju na dirki Po Sloveniji izplačal. Kot prvi je končal tretjo etapo od Žalca do Idrije in oblekel zeleno majico vodilnega. Član UAE Emirates je na dobri poti, da ponovi dosežek iz leta 2011 in kot četrti kolesar dirko osvoji dvakrat v karieri. Tadej Pogačar ostaja v beli, Luka Mezgec pa v rdeči majici.

Diego Ulissi se lahko pohvali, da je kot najmlajši kolesar osvojil dirko Po Sloveniji. Leta 2011 je bil star le 21 let, 11 mesecev in 4 dni. Prav slovenska kolesarska pentlja mu je bila odskočna deska za šest etapnih zmag na slovitem italijanskem Giru.

Letos se je spet vrnil in že prvi dan nakazal, da je v odlični formi. Po zmagi v Luganu si je v prvi etapi na letečem cilju prislužil tri bonifikacijske sekunde.

Fotogalerija z današnje trase

Lepa navijaška kulisa v Žalcu, kjer je bil štart 3. etape

Bežal je tudi drugi dan, a so ga v bližini Celja Luka Mezgec in druščina ujeli. Etapa je nato pripadla Slovencu, ki je danes kolesaril v zeleni majici.

Pogačar skupaj s trojico, nato se je dogovoril z Ulissijem

A je že pred začetkom v Žalcu, kjer je bila lepa navijaška kulisa, dejal, da bo delal za moštvenega kolega pri Mitchelton Scott Estebana Chavesa, ki je hribolazec po duši.

Slovenska zastava in pokrajina sta šli v svet. Foto: Vid Ponikvar

In Chavez je približno 24 kilometrov skupaj z Ulissijem, Aleksandrom Vlasovom (Rus/Gazprom-Rusvelo) in Tadejem Pogačarjem (Slo/Team Emirates) skočil. Sprva so bili kolesarji složni. Ulissi je vprašal ekipnega kolega Pogačarja, kako se počuti, nadarjeni slovenski kolesar pa mu je nakazal, da se lahko odpelje. "Na vzponu sem Pogačarja vprašal, ali mi bo branil hrbet, in tako se je tudi zgodilo," je povedal Ulissi.

Skupaj z Vlasovom sta kolesarila tudi na zadnji gorski cilj Dole, nato pa je Italijan na krajši ravnini tik pred ciljem v Idriji še močneje zavrtel pedale in pobegnil Rusu.

Po Rogliču, Golčerju in Mahoriču četrti z dvema zmagama?

Prikolesaril si je 12 sekund prednosti, v skupnem seštevku pa ima že 19 sekund naskoka, kar najbrž pomeni, da je novi oziroma stari junak dirke. Kot kaže, bo vstopil v svet, v katerem so že Mitja Mahorič, Jure Golčer in Primož Roglič, ki so dvakrat postali kralji dirke Po Sloveniji.

Diego Ulissi, novi vodilni v skupnem seštevku. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Že na prejšnjih etapah sem pokazal, da sem v dobri formi, danes pa mi je uspelo zmagati. Ko sem v formi, hočem zmagovati. Srečen sem, da mi je danes uspelo. Na zadnjem spustu so se začeli zasledovalci približevati, zato sem še enkrat napadel in se otresel Vlasova. Grem dan za dnem, v nogah še vedno čutim Giro in ne vem, kako se bo odzvalo telo. Zame je bilo najbolj pomembno, da sem dobil etapno zmago.

Mladi Pogačar je poskušal pri spustu pridobiti nekaj časa, na koncu pa zaostal 17 sekund. V skupnem seštevku je zdaj že pol minute za zeleno majico najboljšega kolesarja, zato pa ima na svojih plečih spet belo majico najboljšega kolesarja, ki jo bo osvojil tretjič zapored.

Pogačar: To je bil za nas dober dan

"Načrtovali smo napad v zadnjem kilometru klanca, vendar se nisem počutil najbolje za napad. Vlasovu nisem mogel slediti, videl pa sem tudi, da Chaves ne more držati tempa. Dal sem vse od sebe, da bi mu pobegnil, vendar sta bila vodilna prehitra, skupina s Chavesom pa me je znova ujela. Po vrhu klanca sem se poskušal približati Ulissiju, vendar nisem imel dovolj moči. Nato sem nadziral položaj, da ni šel nihče naprej. Na koncu sem dosegel še tretje mesto v šprintu. To je za nas dober dan in zdaj imamo zeleno majico," je po petkovem dnevu razlagal Pogačar.

Morda majica za najboljšega hribolazca še naprej ostaja na plečih Rusa Vlasova, rdeča za najboljšega po točkah pa pri Mezgecu, ki je tudi tokrat dobro kolesaril.

Mezgec ostaja v rdečem, v soboto nova razburljiva etapa

"Na zadnjem klancu sem kar trpel. Vozil sem svoj tempo, vedel sem, da z deset kilogramov lažjimi kolesarji ne morem tekmovati. Vozil sem v svoji skupini in je kar šlo. Tudi danes sem se na koncu bojeval za točke, zmagal šprint naše skupine in ubranil rdečo majico," so bile besede člana Mitchelton Scotta.

Mojca Novak iz Adrie Mobila in Luka Mezgec, ki bo v soboto kolesaril v rdeči majici. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zavedal se je, da bo zeleno majico izgubil, zato žalost ni bila prisotna: "Niti nisem pričakoval, da jo bom obdržal. Dal sem vse od sebe, da vidim, kako dober sem na malce hujših klancih."

V soboto bo najtežja etapa, ki bo spet postregla z zanimivim razpletom, kakor so vse prve tri. Vse skupaj se bo začelo v Novi Gorici in končalo v sosednji Ajdovščini. A bo imela 153,9 kilometra dolga pot kar štiri gorske cilje. Odločilen bo vzpon na Predmejo.

Izidi, 3. etapa:

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 3:58:01

2. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) + 0:12

3. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) 0:17

4. Andrea Vendrame (Ita/Androni)

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

6. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

7. Esteban Chaves (Kol/Michelton-Scott)

8. Ben Hermans (Bel/Israel Cycling Academy) vsi isti čas

9. Fausto Masnada (Ita/Androni) 0:19

10. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott) 2:08

11. Grega Bole (Slo/Bahrain Merida)

...

17. Žiga Ručigaj (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

33. Kristjan Hočevar (Slo/slovenska reprezentanca) vsi isti čas

Skupno:

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 11:38:41

2. Aleksandr Vlasov (Rus/Gazprom-Rusvelo) + 0:19

3. Andrea Vendrame (Ita/Androni) 0:26

4. Giovanni Visconti (Ita/Neri Sottoli) 0:26

5. Ben Hermans (Bel/Israel Cycling Academy) 0:30

6. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

7. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates)

8. Esteban Chaves (Kol/Michelton-Scott) vsi isti čas

9. Fausto Masnada (Ita/Androni) 0:36

10. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott) 2:11

11. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 2:15

...