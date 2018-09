Irski zvezdnik zaradi dvojčkov končal z dirko po Španiji

"Po posvetu z ekipo in zdravniki v Andori smo prišli do zaključka, da je najbolje, če odidem domov v Andoro in stojim ob strani ženi pri rojstvu dvojčic. Vuelta je zame izjemna izkušnja. Pomagal sem Fabiu Aruju. Dirka doslej ni potekala po naših načrtih, toda užival sem, kot sem bil na cesti kapetan teh mladih fantov. Prišel je čas, da grem domov in sem ob ženi. Hvala moštvenim kolegom za podporo in razumevanje, ni mi lahko, ko grem sredi dirke domov. Hvala pa tudi vodstvu ekipe za podporo," je za spletno stran ekipe, za katero sicer kolesari tudi Slovenec Jan Polanc, povedal Martin.

