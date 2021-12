Eden od zastopnikov Tadeja Pogačarja po hudi nesreči v kritičnem stanju

Johnny Carera, športni agent, ki skrbi za številne vrhunske športnike, med drugim tudi za Tadeja Pogačarja in Vinzenza Nibalija, se je prejšnji petek v prometni nesreči hudo poškodoval in je trenutno na zdravljenju v bolnišnici. Njegovo stanje je kritično, a stabilno, je povedal njegov brat Alex Carera.

Alex Carera - skupaj vodita agencijo A&J All Sports, ki zastopa številna znana športna imena - je v pogovoru za italijanski časnik Gazetta dello Sport povedal, da ima Johnny Carera nekaj zlomljenih reber in prebodeno pljučno krilo, njegovo stanje pa je stabilno.

"Glavna težava ostaja levo pljučno krilo, ki se je sesedlo ob trku. Johnny ne more dihati samostojno, vse, kar lahko storimo za zdaj, je, da čakamo. Huje si je poškodoval prsni koš, ima poškodbe reber in leve ključnice. Zaradi trenutnega stanja ne more biti operiran, ker je preveč kritično. Je pa dobra novica ta, da je uspešno opravil vse teste možganov in srca. Ta dva organa kljub nesreči nista bila prizadeta," je v ponedeljek povedal Carera.

Nesrečo zakrivil voznik tovornjaka, ki je vinjen vozil po napačni strani ceste

Nesreča se je zgodila na avtocesti A4 blizu Milana. Švicar se je ravno vračal z zabave navijaškega kluba italijanskega kolesarja Alessandra Covija, ko je vanj trčil voznik tovornjaka, ki je vozil po napačni strani ceste, in kot da to ne bi bilo dovolj, se je pozneje izkazalo še, da je vozil pod vplivom alkohola.

Avto Carere je bil povsem uničen, on pa ukleščen vanj in povsem nemočen do prihoda reševalne službe, ki ga je spravila iz uničenega vozila in prepeljala v bolnišnico.

Pod okriljem agencije A&J All Sports so poleg Tadeja Pogačarja in njegove zaročenke, kolesarke Urške Žigart, tudi Fausto Masnada, Giulio Ciccone, Niccolo Bonifazio in Vinzenzo Nibali, ki je že ponudil svojo pomoč pri urejanju dokumentacije, povezane z nesrečo.