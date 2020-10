Hrastnikova šesta na drugi tekmi v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na drugi tekmi svetovnega pokala v spustu v Mariboru zasedla šesto mesto. S časom 3:50,294 je bila za 11,692 sekunde počasnejša od zmagovalke Nemke Nine Hoffmann. Druga je bila Francozinja Marine Cabirou (+ 1,899), tretja pa Italijanka Eleonora Farina (+ 4,212).

Na tokrat suhi, a vseeno zahtevni stezi je 26-letnica iz Lepe Njive pri Mozirju na progo zapeljala kot peta in v cilju za več kot pet sekund ugnala svetovno prvakinjo in moštveno kolegico pri ekipi Dorval AM Pro Race Team, Švicarko Camille Balanche.

Solidno je opravila s celotno, v primerjavi s petkom nekoliko spremenjeno stezo na mariborskem Pohorju, a so bile tekmice tokrat hitrejše, zaradi česar je lahko bronasta s svetovnega prvenstva v Leogangu le nemočno spremljala, kako so tekmice med seboj obračunale v boju za stopničke.

Odličen nastop je najprej uspel Cabiroujevi, ki je v cilj prišla skoraj sedem sekund hitreje kot Hannahova. Za njo pa je bila presenetljivo še boljša 24-letna Hoffmannova, ki je s progo opravila za 1,899 sekunde hitreje. Po napaki Britanke Tahnee Seagrawe, je bila na vrhu le še v petek druga Francozinja Myriam Nicole.

Tridesetletnica je z Nemko tri četrtine steze bila tesno bitko, nato pa je padla, pristala na četrtem mestu, posledično pa se je Hoffmannova lahko veselila prve zmage v svetovnem pokalu.

V mlajših konkurencah slovenskih predstavnikov ta konec tedna ni na startu.

Mariborsko Pohorje in tamkajšnji Bike Park sta gostila dve od štirih tekem svetovnega pokala v tej okrnjeni sezoni. Prva je bila na sporedu v petek. Do konca sezone najboljše v spustu čakata še preizkušnji v portugalski Lousi, kjer bosta tekmi 30. oktobra in 1. novembra.

Letošnja sezona je bila okrnjena zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je botrovala številnim odpovedim in spremembam v koledarju tekmovanj Mednarodne kolesarske zveze (Uci).

Izidi, ženski spust:

1. Nina Hoffmann (Nem) 3:38,602

2. Marine Cabirou (Fra) + 1,899

3. Eleonora Farina (Ita) 4,212

4. Myriam Nicole (Fra) 6,075

5. Tracey Hannah (Avs) 8,875

6. Monika Hrastnik (Slo) 11,692

7. Camille Balanche (Švi) 16,843

8. Tahnee Seagrave (VBr) 20,039

9. Mikayla Parton (VBr) 24,281

10. Stacey Fisher (VBr) 27,598

11. Špela Horvat (Slo) 48,974

