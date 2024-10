Tadej Pogačar znova deklasiral konkurenco, Roglič zaostal, Evenepoel odstopil

Results powered by FirstCycling.com

Potek Giro dell'Emilia:



ZMAGA! Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je v velikem slogu dobil 107. izvedbo italijanske klasike Giro dell'Emilia. To je 24. zmaga v letu 2024 za svetovnega prvaka.

Drugo mesto je osvojil Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), ki je zaostal 1.54, tretje pa Davide Piganzoli (Team Polti Kometa)

Še 1 km: Tik pred koncem je skupina ujela Floriana Lipowitza (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je dolgo časa sam vozil na drugem mestu. Pogačar medtem pelje proti cilju.

Še 4 km: Tadej Pogačar se pelje novi veliki zmagi naproti.

Še 9 km: Tadej Pogačar se je z veliko prednostjo zapeljal v zadnji krog. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) na drugem mestu zaostaja že več kot dve minuti (2:19). 2:55 pa znaša zaostanek skupine, v kateri so v ospredju Pellizzari, Woods in Pidcock.

Še 18,8 km: Pred Tadejem Pogačarjem sta do cilja še dva kroga, zdaj je tretjič prečkal ciljno črto. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) zaostaja 1:42, skupina, v kateri je na repu še vedno tudi Primož Roglič, zaostaja že več kot dve minuti. Remco Evenepoel je medtem odstopil.





Še 20 km: Pogačar se pelje proti novi veliki zmagi naproti. Njegova prednost pred Florianom Lipowitzem (Red Bull-BORA-hansgrohe) se je tudi na spustu povišala, zdaj znaša že 1:14, pred skupino že 1:30. Za Lipowitzem najdemo majhno skupino, v kateri so Roglič, Jorgenson in Mas, pa tudi David Gaudu, Thomas Pidcock in Adam Yates.

Še 26 km: Pogačar je znova prečkal ciljno črto, pred njim so še trije krogi, njegova prednost je 47 sekund.



Še 28 km: Prednost Pogačarja pred tekmeci znaša že 45 sekund. Iz zasledovalne skupine je skočil Rogličev moštveni kolega Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe).

3 laps/27 km to go. Pogacar has 1:10 advantage on the nearest chasers. Where are you, Jonas? 😭#GirodellEmilia pic.twitter.com/vVxlA6Nfmg — Mihai Simion (@faustocoppi60) October 5, 2024





Še 30 km: Tadej Pogačar je pravkar na spustu, njegova prednost pred prvimi zasledovalci, kjer je na čelu Matteo Jorgenson (Visma–Lease a Bike), znaša pol minute. V tej skupini je tudi Primož Roglič.



Še 36 km: Pred kolesarji so še štirje krogi. Tadej Pogačar ima približno 20 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem Matteom Jorgensonom (Visma–Lease a Bike). Še približno deset sekund za njim je glavnina z Rogličem in Evenepoelom.



Še 37 km: Na čelo se je postavil Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki se je odpeljal konkurenci. Skušal mu je slediti le Matteo Jorgenson (Visma–Lease a Bike).

#GirodellEmilia 5 subidas al Santuario de San Luca ... y Pogacar ataca en la 1ª, a casi 40 km de meta, con Jorgenson intentando seguir su rueda pero al final teniendo que ceder. 📹 @Eurosport_ES pic.twitter.com/r2vP8DTXuK — PlataformaRC (@PlataformaRC) October 5, 2024

Pogačar in Roglič sta bila pred startom dobro razpoložena. Foto: Guliverimage

Profil trase na Giro dell'Emilia 2024. Foto: Giro dell'Emilia

: Na čelu dirke je vse živahneje, na začetku prvega od petih ciljnih krogov se je na čelo postavil. Takoj za njim sta se postavilainOdločitev o zmagovalcu naj bi padla na krožni trasi po Bologni oziroma v štirih krogih po prihodu v mesto pod San Luco (1,8 km/10,8 %). Sloviti klanec v Bologni so letos odpeljali tudi na dirki po Franciji, a zgolj enkrat: Glavnina je ujela ubežnike.: Prednost ubežne trojice je vse manjša, zdaj znaša še 22 sekund. Ob pospešku se je močno raztegnila in na delih tudi raztrgala tudi glavnina.: V ubežni skupini so ostali le še Ganzabal, Thomas in Martinelli. Njihova prednost znaša le še dobro minuto.Začel se je vzpon na Montechiaro (3,3 km pri 9,1%). Skupaj z UAE ritem v glavnini narekuje ekipa EF Education-Easy Post, zelo dejavni so tudi kolesarji Lidl-Trek. Prednost ubežnikov hitro kopni, zdaj znaša samo še 1:50.Kolesarje pred vzponom na Montechiaro čaka še približno 15 km. Prednost ubežnikov se ves čas giblje okoli slabih štirih minut.Ekipa UAE zdaj narekuje ritem v glavnini. Zaostanek za ubežno skupino je znova narasel, zdaj znaša 3:53.Dirka se je hitro nadaljevala, ubežna peterica je tik pred drugim klancem, so pa ti kolesarji močno popustili. Imajo samo še dve minuti in 45 sekund prednosti pred glavnino s Pogačarjem in Rogličem.Ne prav pogost pripetljaj, kolesarji so se ustavili zaradi zapornice na železniški progi. Ubežniki so štiri kilometre pred začetkom drugega vzpona.Za kolesarjih je 100 kilometrov. V letošnji sezoni je največ zmag dosegel kolesar, ki je nosil dres s številko 1, kar 172. Na tej dirki ima enico Roglič.Na spustu je iz skupine ubežnikov odpadel Peyskens, zdaj še Thomas. Ko bodo v dolini, jih čaka naslednji klanec, Grizzana Morandi (6 km, povprečni naklon 6 odstotkov). Glavnina je zaostanek zmanjšala na pet minut in pol.Prvi na vrhu vzpona Zocca je bil Ander Ganzabal.Šest minut in 20 sekund za ubežniki so vzpon na Zocco začeli še kolesarji v glavnini s Pogačarjem in Rogličem. Klanec je dolg 13,5 km in ima povprečni naklon štiri odstotke, najbolj strmi so prvi štirje kilometri.Ubežniki imajo že šest minut in pol prednosti. Teren gre počasi navzgor, do začetka prvega klanca (Zocca) pa je še 18 km.Beg je uspel, saj ima šesterica že tri minute prednosti. V glavnini vse mirno.Šest kolesarjev (Thomas, Peyskens, Gonzalez, Ganzabal, Martinelli in Muñiz) je šlo takoj v beg in si je že privozilo pol minute prednosti.Dogajanje spremljamo v živo in na tem mestu zapišemo vse ključne trenutke dirke. Dodaten izziv bo tudi vreme, na štartu dežuje. Kar 62 od 162 kolesarjev na štartu tu nastopa prvič.