Tadej Pogačar in Primož Roglič sta to soboto tekmeca na enodnevni italijanski klasiki Giro dell'Emilia. Roglič je to dirko dobil že trikrat, Pogačar pa je bil v zadnjih dveh letih vselej drugi. Njun prvi tekmec bo tudi Remco Evenepoel, ki je novemu svetovnemu prvaku dodal komentar pod izjemno priljubljeno objavo na Instagramu. Prvi video Pogija v mavričasti majici si je namreč ogledalo že 2,8 milijona ljudi.

Profil trase na Giro dell'Emilia 2024. Foto: Giro dell'Emilia Natanko 215,3 kilometra dolga trasa med Vignolo in San Luco v italijanski pokrajini Emilija Romanja se bo začela ob 11.15 in končala dobrih pet ur pozneje. Kolesarje v prvem delu dirke Giro dell'Emilia, ki poteka že stosedmič, čakajo trije klanci, a odločitev bo padla na krožni trasi po Bologni oziroma v štirih krogih po prihodu v mesto pod San Luco (1,8 km/10,8 %).

Sloviti klanec v Bologni so letos odpeljali tudi na dirki po Franciji, a zgolj enkrat. Tokrat ga bo petkrat, nesporni kralj zadnjih let tam pa je Primož Roglič. 34-letni Zasavec je tam zmagal v letih 2019, 2021 in 2023. Roglič je lani v šprintu navkreber prepričljivo ugnal drugouvrščenega Tadeja Pogačarja, ki je v dozdajšnjih treh poskusih na tej dirki vselej ostal praznih rok. Dvakrat po vrsti je bil drugi, leta 2021 pa preizkušnje zaradi težav z zdravjem ni končal.

Tokrat na dirko po Emiliji prihaja poln samozavesti ter v mavričasti majici, ki si jo je želel vrsto let. "Ta del leta mi je vselej zelo pri srcu, zdaj pa bo ta občutek z mavričasto majico še bolj poseben," je dejal Pogačar. Konkurenca bo v okolici Bologne zelo močna. Ob Pogačarju in Rogliču so na štartni listi tudi Remco Evenepoel, Španec Enric Mas, Irec Ben Healy, Kanadčan Michael Woods, Britanec Tom Pidcock, Američan Matteo Jorgenson ...

Na Instagramu vsi gledajo Pogačarja

Kako veliko ime v svetu je Tadej Pogačar, priča naslednji podatek z družabnih omrežij. Na Instagramu si je na profilu njegove ekipe prvi video (reel) Tadeja v mavričasti majici svetovnega prvaka v prvih 20 urah po objavi ogledalo kar 2,8 milijona ljudi. Ima pa tudi več kot 180 tisoč komentarjev. Tudi drugi video pa se bliža milijonu ogledov. Pod prvim mu je komentar dodal sam tekmec Remco Evenepoel: "🌈🌈🔥✨✨."