V živo: Roglič potrdil odhod, UAE s Pogačarjem narekuje tempo

Primož Roglič je pred štartom dirke po Emiliji potrdil, da zapušča ekipo Jumbo-Visma:

19 km do cilja: Prednost Harperja se topi, UAE (Diego Ulissi) narekuje vse močnejši tempo v glavnini. Pogačar gotovo cilja na zmago.



25 km do cilja: Dvakrat so osvojili San Luco, še trije krogi. Harper je zdaj sam v vodstvu, 30 sekund pred glavnino. Čakamo, če bosta Pogačar in Roglič napadla na enem od preostalih treh vzponih na omenjeni hrib nad Bologno.



34 km do cilja: Še približno ura, še štirje krogi. Quentin Pacher in Chris Harper sta skočila na prvem vzponu na San Luco in imata skoraj pol minute prednosti.



40 km do konca: Ubežnika sta ujeta. Kolesarji, med njimi Pogačar in Roglič, se bližajo Bologni, kjer se bo dirka odločala. Petkrat se bodo povzpeli na San Luco, kratek, a strm in eksploziven klanec.



42 km do konca: Glavnina se približuje ubežnikoma, zaostaja samo še 16 sekund (200 metrov).



56 km do konca: V ubežni skupini vztrajata samo še Italijana Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) in Mattia Bais (EOLO-Kometa), njuna prednost pred glavnino, v kateri sta tudi slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič, pa znaša 50 sekund.

83 km do konca: Alex Bogna (Alpecin-Deceuninck Development Team) je prišel najhitreje na Monte Nonascoso. Zdaj čaka kolesarje skoraj 40 kilometrov vožnje do Bologne, nato pa sledi kratek, a zahteven vzpon San Luca, ki bi lahko predstavljal vrhunec dirke.

102 km do konca: Za kolesarji je polovica dirke. V ubežni skupini je le še šest kolesarjev. To so Alex Bogna (Alpecin-Deceuninck Development Team), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Floris De Tier (Bingoal WB), Mattia Bais (EOLO-Kometa), in Emanuele Ansaloni (Technipes #inEmiliaRomagna), prednost pred glavnino pa se je povečala na dve minuti in 26 sekund. Iz ubežne skupine sta odpadla Marcel Camprubi (Q36.5 Pro Cycling Team) in Matteo Montefiori (Technipes #inEmiliaRomagna).

129 km do cilja: Ubežna skupina, v kateri je še vedno osem kolesarjev, se vzpenja na Samone, prvi klanec današnje dirke.



145 km do cilja: Kolesarji se približujejo vznožju prvega vzpona današnje dirke, vzpona na Samone. Klanec bo dolg nekaj več kot šest kilometrov in ima 6.3-odstotni povprečni naklon.



152 km do cilja: Osmerica vztraja na čelu dirke, pred glavnino ima že 2:35 minuti prednosti oz. 1.8 kilometra.

172 km do cilja: V ospredju se je izoblikovala ubežna skupina osmih kolesarjev, v kateri so Alex Bogna (Alpecin-Deceuninck Development Team), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Floris De Tier (Bingoal WB), Mattia Bais (EOLO-Kometa), Marcel Camprubi (Q36.5 Pro Cycling Team), Emanuele Ansaloni in Matteo Montefiori (oba Technipes #inEmiliaRomagna). Pred glavnino imajo trenutno 1:57 minute prednosti.

11.10 - Kolesarska karavana, vključno s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), ki se je še včeraj ogreval na monociklu, je ob 11.10 startala v mestu Carpi.