Giro d'Italia 2018: 3.562 kilometrov od Jeruzalema do Rima

Pred 101. dirko po Italiji

Jutri se začenja 101. izvedba kolesarske dirke po Italiji. Štart znamenitega Gira 13. v zgodovini ne bo v Italiji in prvič ne v Evropi. Začelo se bo v Izraelu z desetkilometrskim kronometrom po ulicah Jeruzalema. Po treh izraelskih etapah se bo karavana preselila na Sicilijo, vrhunec pa bo konec drugega in v tretjem tednu, ko bodo kolesarji trpeli v Alpah, predvsem na vzponu na zloglasni Zoncolan.

Od 4. do 27. maja je čas za drugo največjo dirko na svetu. Giro se bo letos začel v Izraelu v Jeruzalemu s prvim od dveh kronometrov na letošnji dirki, po treh etapah v tujini pa se bo karavana po dnevu premora preselila na Sicilijo. Tam bo najbolj zanimiva šesta etapa z dolgim in zanimivim vzponom na vulkan Etna, ki jo je lani dobil Slovenec Jan Polanc.

V Alpah bodo kolesarji trpeli

Najhujše so prireditelji privarčevali za konec drugega in tretji teden, ko bodo kolesarji trpeli v Alpah. V 181-kilometrski 14. etapi se bodo povzpeli na zloglasni Zoncolan (1750 m. n. v., desetkilometrski klanec s povprečnim 11,9-odstotnim naklonom in maksimalnim 22-odstotnim naklonom), na katerem se po mnenju poznavalcev ne napada, pač pa se ga preživi. Rožnata pentlja je ta vrh nazadnje obiskala leta 2014, takrat pa je zmagal Avstralec Michael Rogers.

16. etapa bo drugi posamični kronometer, ki pa je povsem ravninski, čeprav umeščen med gorske etape. S tem bodo organizatorji dirke poskušali izrazitim hribolazcem odvzeti nekaj vetra iz jader in dati priložnost nespecialistom za vzpone, da zmanjšajo zaostanke, pred zadnjimi tremi peklenskimi preizkušnjami v 18., 19. in 20. etapi, ki so ne le hribovite, pač pa tudi izredno dolge, 196, 181 in 214 kilometrov.

Kraljevska etapa s najvišjo točko Gira

19. etapa s štirimi napornimi vzponi, med njimi na prelaz delle Finestre, na katerega se bodo delno vzpenjali po makadamu, in Cima Copi, z 2178 metri najvišjo točko letošnjega Gira, velja za kraljevsko. Končalo se bo v Rimu, kar se je doslej zgodilo le trikrat, v letih 1911, 1950 in 2009, sicer je tradicionalni cilj rožnate pentlje v Milanu.

Lansko zmago na italijanski pentlji brani Nizozemec Tom Dumolin. Foto: Guliver/Getty Images

Med glavne favorite za končno zmago strokovnjaki štejejo Nizozemca Toma Dumolina (Team Sunweb), ki je na Giru slavil lani, pa Italijana Fabia Aruja, čigar pomočnik pri moštvu UEA Team Emirates bo tudi naš Jan Polanc, ter Britanca Chrisa Frooma (Sky), ki pa se je na lanski Vuelti znašel v dopinškem prekršku.

Froome zaradi salbutamola še brez kazni Froome je septembra med etapo na dirki po Španiji, kjer je skupno zmagal, oddal pozitiven dopinški vzorec. Izsledki testa na vzorcu urina s 7. septembra so pokazali, da je imel Britanec v telesu previsoko vsebnost salbutamola, ki se uporablja pri zdravljenju astme. Novica o oddanem pozitivnem testu je v javnost prišla decembra, usoda britanskega zvezdnika pa je od takrat zavita v tančico skrivnosti. Froome z ekipo skuša dokazati, da ni kršil protidopinških predpisov. Z dirk ga ni izločila njegova ekipa, tudi Mednarodna kolesarska zveza mu ni izrekla suspenza. Pozvala ga je le, da pojasni, zakaj takšne vrednosti salbutamola. STA

Britanec lovi zgodovinski trojček

Froome lovi zgodovinski trojček, trem zmagam na Touru (2013, 2015, 2016 in 2017) ter lanskem zmagoslavju na Vuelti želi dodati še tretjo krono z velikega toura. Zmage na italijanski pentlji še nima, če bi mu letos uspelo, bi postal šele drugi kolesar po legendarnem Francozu Bernardu Hinaultu z zaporednimi zmagami na treh največjih dirkah na svetu. Zmage na vseh treh tritedenskih dirkah ima še Belgijec Eddy Merckx, še nobenemu kolesarju v zgodovini pa Gira, Toura in Vuelte ni uspelo zmagati v enem letu.

Chris Froome ima štiri zmage na Touru in eno na Vuelti, manjka mu še Giro. Foto: Reuters

Kdo bi še utegnil presenetiti?

Poleg Polanca bosta na Giru 2018 nastopila še dva Slovenca, Matej Mohorič in Domen Novak (debitant na Giru), ki bosta v moštvu Bahrain-Merida pomagala svojemu kapetanu Domenicu Pozzovivu do čim boljše uvrstitve v skupni razvrstitvi. Tudi ta Italijan spada v širši krog favoritov za končno zmago, pozabiti pa ne gre niti na Kolumbijca Miguela Angela Lopeza, ki bi v moštvu Sky prevzel vlogo prvega moža, če Froome ne bo v najboljši formi, pa Drancoza Thibaulta Pinota (FDJ), čigar forma je manjša neznanka, tu so še Novozelandec George Bennett (LottoNL-Jumbo), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Rohan Dennis (BMC), Louis Meintjes (Dimension Data) …

V karavani pa manjkajo izraziti šprinterski zvezdniki, za točke naj bi se spopadali predvsem Elia Viviani, Jakub Mareczko, Niccolo Bonifazio, Danny van Poppel …

Svoje priložnosti za morebitne etapne zmage bosta od Slovencev iskala Polanc in Mohorič, ki je letos zmagal na dirki ekstra kategorije GP Industria&Artigianato v Italiji in navduševal na dirki po Kataloniji. Polanc je lani zmagal na vzponu na Etno, na Giru pa je dobil tudi etapo leta 2015.