Polanc ne bo imel toliko prostih rok, Mohorič zadovoljen s pripravljenostjo

Lani moštvena kolega pri ekipi UAE Emirates sta letos vsak v svojem moštvu. Mohorič se je preselil v Bahrain-Merido, Polanc pa je ostal član omenjene zasedbe.

Predvsem Mohorič je z izjemo Primoža Rogliča na začetku letošnje sezone najvidnejši slovenski kolesar. Polanc je ob močno okrepljeni ekipi UAE Emirates v vlogi pomočnika, priložnosti za lastno dokazovanje še ni dobil.

A je ne glede na to pred začetkom Gira optimističen, v preteklosti je že dokazal, da mu rožnata dirka ustreza, saj je slavil na dveh etapah.

"Po dirki po Baskiji sem bil tri tedne doma, poskušal sem se sprostiti. Težko kaj povem o formi. Lani tak čas sem bil na dirki po Hrvaški, vedel sem, kako sem pripravljen. Treniral sem. Na dirki sem tokrat v drugačni vlogi. Fabio Aru je v ekipi. Ne bo toliko prostih rok kot lani," je v pogovoru za STA povedal Polanc, lanski zmagovalec etape na Etno, ki verjame, da bo kakšno priložnost za beg in napad na visoka etapna mesta dobil v zadnjem delu dirke, v zadnjem tednu.

Foto: Žiga Zupan/ Sportida

"Za zdaj nimam razkrite etape, ki bi jo izpostavil in v njej želel doseči kakšen odmeven rezultat. Etna je lepa etapa, ampak težko verjamem, da bi tam dobil proste roke. Etapa na Zoncolan je prav tako lepa. Bomo videli. Nočem iti preveč v podrobnosti," je nekoliko skrivnosten 25-letnik.

Rezultatov še ni

Čeprav se je njegova ekipa pred začetkom sezone 2018 močno okrepila, prišla sta Aru in Irec Daniel Martin, oba kolesarja, ki merita na visoka mesta na tritedenskih dirkah, odmevnih rezultatov do konca aprila praktično ni dosegla. Tudi zato je Polančeva ekipa pod pritiskom, s katerim se bo morala spopasti na Giru. "Za zdaj rezultatov, glede na to, da smo vložili več denarja v nove kolesarje, ni bilo. Pritiski so večji, ker so vsi nestrpni. Poskušamo biti sproščeni. Če si naložiš preveč pritiska, ni najbolje. Za Giro so kupili kolesarja za to dirko. Ambicije zaradi tega so," je jasen Polanc.