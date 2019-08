Ganni kronometer, Wellens ostaja prvi

🎥 50 seconds recap of stage 6 of the BinckBank Tour, an individual time trial in The Hague won by @GannaFilippo of @TeamINEOS. #BinckBankTour pic.twitter.com/GvyE0N8cIm — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 17, 2019

Wellens je bil danes deseti, zaostal je 20 sekund. V skupni razvrstitvi ima Wellens, ki je v vodstvu tretjo etapo zaporedoma, osem sekund naskoka pred Švicarjem Marcom Hirschijem in 12 pred rojakom Laurensom De Plusom.

Edini slovenski predstavnik na dirki Grega Bole (Bahrain Merida) je bil danes 88. (+0:54), skupno pa je 136. (+25:53).

V nedeljo bodo na sporedu zadnja etapa, kolesarji bodo med Sint-Pieters-Leeuwom in Geraardsbergnom prevozili 178 kilometrov.

Top 10 general classification after the time trial in @GemeenteDenHaag in the 6th stage of the #BinckBankTour. pic.twitter.com/NZr4xIYxEs — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 17, 2019

