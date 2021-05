Francoska mladinka spet zablestela, Žakljeva v ozadju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaintridesetletnica iz Idrije je v cilj prispela 9:25 minute za zmagovalko. Lecomtova, vodilna v skupnem seštevku, je dobila že prvo tekmo v olimpijskem krosu prejšnji teden v nemškem Albstadtu. Žakljeva je v razvrstitvi olimpijskega krosa na 45. mestu.

Zvezdnik s ceste prepričljivo najboljši

Na Češkem so nastopili še člani, med katerimi je bil prepričljivo najboljši vsestranski Britanec Tom Pidcock. V cilju je imel 21-letnik, sicer tudi zvezdnik Ineos Grenadiers v cestnem kolesarstvu, 58 sekund naskoka pred največjim tekmecem, Nizozemcem Mathieujem van der Poelom in tretjim Švicarjem Mathiasom Flückigerjem. Na startu je bil tudi Rok Naglič kot edini Slovenec in zasedel 101. mesto med 145 tekmovalci.

Foi dele! O britânico Tom Pidcock venceu a prova de XCO em Nové Mesto🇨🇿, pela 2º etapa da Copa do Mundo UCI de Mountain Bike!🚵‍♂️ pic.twitter.com/0I5HOTAyfH — Red Bull Brasil (@RedBullBR) May 16, 2021

Pa mladinci?

V soboto so tekmovali mladinci, Slovencev pa ni bilo v ospredju. Vita Movrin je bila med mladinkami 54., zmagala je Avstrijka Mona Mitterwallner. Pri mladincih je slavil Kanadčan Carter Woods, od Slovencev pa je bil Jakob Klemenčič 76., mesto za njim je cilj prečkal Matjaž Lozar. Matic Kranjec Žagar je bil 98., Blaž Žle 113., Jaka Starman pa 124.