Urška Žigart drugič državna prvakinja v vožnji na čas

Žigartova je na 14,4 km dolgi in razgibani trasi v okolici Novega mesta s startom in ciljem na Karteljevem slavila s časom 20:11 minute, s čimer je bila za 19 sekund hitrejša od lanske zmagovalke. Pintarjeva je v cilj pripeljala z zaostankom 36 sekund.

Hkrati je na isti trasi potekalo tudi državno prvenstvo Avstrije v vožnji na čas. Pri ženskah je slavila Christina Schweinberger, ki je s časom 19:29 za vsega 23 stotink sekunde ugnala olimpijsko prvakinjo s cestne preizkušnje Anno Kiesenhofer.

Žigartova, sicer zaročenka slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, je leta 2020 slavila v vožnji na čas na Pokljuko, ko je za 3:10 minute ugnala Blažo Pintarič.

Zgodovinsko gledano je sicer najboljša v boju z uro v Sloveniji Tjaša Rutar, ki je slavila petkrat zapovrstjo med letoma 2008 in 2012.

DP, Karteljevo, vožnja na čas (14,4 km), ženske: 1. Urška Žigart (BikeExchange-Jayco) 20:11

2. Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) + 0:19

3. Urša Pintar (UAE Team ADQ) 0:35

4. Nika Bobnar (BTC City Ljubljana Scott) 1:36

5. Tjaša Sušnik (BTC City Ljubljana Scott) 2:13

6. Erika Jesenko (BTC City Ljubljana Scott) 2:16

7. Lara Maretič (BTC City Ljubljana Scott) 2:45

8. Nina Pugelj (BTC City Ljubljana Scott) 2:58

9. Hana Žumer (BTC City Ljubljana Scott) 6:23

Tratnik brani naslov

Ob 17. uri so se na traso podali tudi člani, med katerimi bodo pomešani tudi najboljši avstrijski kolesarji na čelu z Matthiasom Brändlejem. Zadnji se bo ob 19.13 s starta pognal Tratnik, ki bo branil naslov in se skušal s četrto zmago na DP izenačiti z Gregorjem Gazvodo, ki je slavil v letih 2005, 2008, 2010, 2014, ter se odlepiti od Roberta Pintariča, ki je zmagal trikrat v letih 1994, 1995 in 1996.

Tratnik, član Bahrain-Victoriousa, je bil prvič najboljši pred sedmimi leti v Ljubljani, nato pa je v prestolnici slavil še leta 2018. Lani je bil boljši od Jana Polanca in Tadeja Pogačarja, ki se je uštel v ritmu v prvi polovici 31,5 km dolge koprske trase. Pogačarja letos zaradi priprav na dirko po Franciji ni.

Medtem so na Karteljevem že podelili nazive državnih prvakov v mlajših kategorijah. Med starejšimi mladinci je bil najhitrejši Natan Gregorčič (Pogi Team UAE Generali), med starejšimi mladinkami je bila najboljša Pija Galof (BTC City Ljubljana Scott). Med mlajšimi mladinci do 17 let je slavil Erazem Valjavec (RC-KAC), sicer sin nekdanjega kolesarja Tadeja Valjavca.

Jan Tratnik v Novem mestu brani naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trasa je razgibana, člani pa bodo morali v dveh krogih (skupno 28,8 km) premagati tudi 496 višinskih metrov, vključno z vzponom do Poljan pri Mirni Peči (1,5 km/5,7 %) ter klancem na Karteljevo (1 km/5,4 %). Ženske ter kolesarji in kolesarke v mlajših selekcijah so opravili en krog v dolžini 14,4 km in višinsko razliko 248 m.