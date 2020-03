Belgijcu etapna zmaga, Schachmann ostaja vodilni. Bodo izpeljali sobotno etapo?

Na kolesarski dirki Pariz-Nica je bila danes na sporedu predzadnja etapa od Sorguesa do Apta. S 161,5 kilometra dolgo etapo je najhitreje opravil Belgijec Tiesj Benoot (Sunweb), ki je premagal drugega Avstralca Michaela Matthewsa (Sunweb) in tretjega Kolumbijca Sergia Higuito (EF Pro Cycling). Zadnja etapa bo na sporedu v soboto.

Odločitev v razgibani šesti etapi je padla na zadnjih dveh krajših vzponih, ki sta napravila selekcijo v glavnini. Med tremi ubežniki dolgo narekoval ritem Danec Soeren Kragh Andersen, v ozadju pa sta napadla Vincenzo Nibali in Tiesj Benoot, ki se je kasneje odlepil od Italijana in prehitel Andersena na poti do etapne zmage.

"Zahteven dan, ves čas je šlo na polno. Imel sem močne noge in nasploh mi ustrezajo dnevi, ko je treba iti na polno od samega začetka. Po Nibalijevem pospešku sem še sam poskusil z napadom in zdelo se mi je, da imam še dovolj moči za zadnjih 10 do 15 kilometrov," je po etapni zmagi dejal 26-letni Belgijec.

Nemec zadržal 18 sekund prednosti

Za Benootom so v glavnini napadali vodilnega v skupnem seštevku Maximiliana Schachmana (Bora-Hansgrohe), a Nemca na vzponih niso uspeli streti. Se pa je vodilnemu nesreča primerila na spustu, potem ko se je zaletel v hišo ob trasi. S Schachmannom je bilo vse v redu po rahlem trku, v cilj pa je pripeljal s 40 sekundami zaostanka na 12. mestu, 18 sekund za Kolumbijcem Higuito na tretjem mestu, ki ga je v ciljnem sprintu ugnal Matthews.

Maximilian Schachmann je pred predvideno zadnjo etapo vodilni. Kaj lahko se zgodi, da v soboto en bodo več dirkali. Foto: Reuters

S tem je v skupnem seštevku zadržal vsega 18 sekund prednosti pred Benootom, Higuita pa na tretjem mestu zaostaja 43 sekund. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo s preostankom dirke, potem ko je svoj umik z dirke takoj po etapi naznanilo moštvo Israeli Start-Up Nation. Še pred tem je od dirke odstopilo tudi moštvo Bahrain-McLaren, zaradi česar na startu ni bilo Jana Tratnika in Domna Novaka.

Bodo izpeljali sobotno etapo?

Francoski premier Edouard Philippe je na sedežu vlade med etapo prebral odredbo francoske vlade, da se prepove vse javne dogodke z več kot 100 gledalci, kar pomeni, da bi lahko prišlo do odpovedi sobotne zadnje etape na dirki Pariz-Nica.

Organizator dirke ASO pa še ni sporočil uradne odločitve. Za zdaj ostaja v veljavi odločitev, da se dirka skrajša za en dan in konča po sobotni etapi od Nice do Valdeblore La Colmiana in ne v nedeljo, kot je bilo predvideno po prvotnem načrtu.