Domačini se že pripravljajo na francosko veselico: Komenda je zdaj Rumenda #video

V Komendi, domačem kraju dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja, se pripravljajo na vrhunec letošnje Dirke po Franciji. Že vse dopoldne lokalni rondo oblačijo v rumeno barvo, vabijo pa tudi na skupno spremljanje zadnje etape, parade šampionov, ki se bo končala nekaj čez 19. uro, sledila pa ji bo še ceremonija podeljevanja majic in pokala zmagovalcu najprestižnejše kolesarske dirke na svetu.

Domačini bodo etapo spremljali pod velikim šotorom na hipodromu v Komendi, vabijo pa tudi preostale kolesarske navdušence, da se jim pridružijo in postanejo del slovenske kolesarske navijaške skupine.

Rondo pred stavbo krajevne skupnosti so tako kot lani prebarvali v rumeno, domači kraj dvakratnega zmagovalca Toura (in to v samo 10 mesecih) pa se bo iz Komende za nekaj časa preimenoval v Rumendo.

Današnja etapa se bo začela ob 16.30, kolesarji pa naj bi cilj v Parizu dosegli nekaj po 19. uri. Če bo zmagal britanski sprinter Mark Cavendish, bo to nov trenutek za zgodovino, saj bo presegel 34 rekordnih etapnih zmag na Touru, ki si jih zdaj deli z legendarnim belgijskim kolesarjem Eddyjem Merckxom.

Takole živahno je bilo že po včerajšnjem kronometru:

