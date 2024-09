Številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar bo danes nastopil še na eni kanadski klasiki, ki jo je pred dvema letoma že osvojil – VN Montreala. To bo tudi zadnji test pred svetovnim prvenstvom v Zürichu. Nastopili bodo še štirje slovenski kolesarji – Domen Novak, Matej Mohorič, Matevž Govekar in Jan Tratnik.

Pred kolesarji bo dolg dan. Začeli ga bodo ob 16.15 po našem času, nakar jih bo čakala 213 kilometrov dolga preizkušnja z več kot 4000 višinskimi metri. Kar 18 krogov bodo kolesarji prevozili v okolici Montreala.

Kako je osvojiti VN Montreala, Tadej Pogačar (UAE Emirates) dobro ve, saj je bil na njej najboljši pred dvema leta, ko je v ciljnem šprintu slavil zmago pred Woutom van Aertom in Andreo Bagiolijem. Lani je bil najboljši Pogijev moštveni kolega Adam Yates.

Tako se je Pogačar veselil na VN Montreala leta 2022.

Pogačar bo zmago zagotovo napadel tudi danes, kar bi bila dobra popotnica za cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Zürichu, ki bo na sporedu 29. septembra.

Krogi bodo imeli tri eksplozivne vzpone. Prvi bo Côte de Camilien-Houde v dolžini 1,7 kilometra pri 7,6-odstotni naklonini. To bo najtežji odsek, kjer lahko pričakujemo napade iz skupine. Sledi zelo hiter spust. Naslednji klanec sliši na ime Côte de Polytechnique, ki bo prišel na vrsto 6 kilometrov pred zaključkom kroga. Dolg bo 800 metrov in bo imel 4,9-odstotno povprečno naklonino, a se dvigne del tudi do 10%. Tri kilometre pred zaključkom kroga bo prišel na vrsto še Cote Pognuelo, na katerega se bodo vzpenjali 500 metrov in bo imel 7,5-odstotno povprečno naklonino.

Foto: La FlammeRouge

Vsi trije klanci bodo delali selekcijo in pričakujemo lahko, da bo svoj značilen napad uprizoril tudi Pogačar. Ne bi bilo nič nenavadnega, če se bo odločil za solo napad od daleč, kar smo že večkrat videli v njegovem repertoarju. Da bo dirka težka za preostale tekmece, bodo poskrbeli njegovi moštveni kolegi - med njimi tudi rojak Domen Novak, Rafal Majka, Juan Ayuso in Tim Wellens.

A bo moral zlomiti kar nekaj tekmecev, ki bodo iskali svojo priložnost. Prav lahko se zgodi, da se bo za kakšen napad odločil tudi Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), ki bo imel ob sebi še dve močni orožji za končno zmago – Tiesja Benoota in Mattea Jorgensona.

Matej Mohorič in Matevž Govekar bosta sestavljala del ekipe pri Bahrain – Victorious, ki imajo v svojih vrstah tudi Pella Bilbaa in Santiaga Buitraga. Jayco AlUla stavi na Simona Yatesa, pri INEOS Grenadiers na Laurensa de Plusa ...

Zagotovo pa bo tempo na treh klancih takšen, da ga bodo šprinterji težko prestali, saj jih ekipe s favoriti ne bodo želeli imeti ob sebi v morebitnem ciljnem šprintu za končno zmago.