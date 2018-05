Kolumbijec v Kaliforniji do uspeha kariere

Enaindvajset letni Kolumbijec je ciljno črto 143-kilometrske preizkušnje po glavnem mestu ameriške zvezne države Kalifornija prečkal s skupnim časom 25 ur, 34 minut in 19 sekund, kar je minuto in 25 sekund pred drugouvrščenim domačinom Tejayom van Garderenom (BMC Racing).

Za mladega Kolumbijca je to največji uspeh v karieri, potem ko je nase opozoril že prejšnji mesec z drugim mestom na dirki po Romandiji. Tam je bil od njega boljši slovenski kolesarski as Primož Roglič (LottoNl-Jumbo).

Tretje mesto na dirki po Kaliforniji je pripadlo Kolumbijcu Danielu Marzinezu (Education First), ki je zaostal 2:14 za Bernalom. Na zadnji etapi pa je slavil še en Kolumbijec, Fernando Gaviria (Quick-Step), ki je bil v foto finišu hitrejši od Nemca Maxa Walschieda (Sunweb).

