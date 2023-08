Bodo sprinterji izkoristili priložnost? Evenepoel že tretji dan slekel belgijski dres.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirka po Španiji se nadaljuje s 4. etapo od Andorre la Velle, glavnega mesta Andore, do pristaniškega mesta Tarrragona v severovzhodni Španiji na obali Costa Daurada ob Sredozemskem morju. Kolesarje čaka nekaj manj kot 185 kilometrov dolga razgibana trasa z dvema kategoriziranima vzponoma, ki pa bi jo lahko izkoristili tudi sprinterji. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.00 in končala okoli 17.30. V rdeči majici vodilnega bo vozil lanski zmagovalec in najboljši v 3. etapi Remco Evenepoel. Vremenoslovci napovedujejo lepe vreme s poletnimi temperaturami. Etapo bomo tudi danes na Sportalu spremljali v živo.