Roglič izgubil rdečo majico, a nadziral največje tekmece

Podrobneje 3. etapa

Cilj - Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) je zmagovalec 3. etape. Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) je osvojil drugo mesto, tretji je bil Kenny Elissonde (Trek-Segafredo). Primož Roglič (Jumbo-Visma) je sicer izgubil rdečo majico vodilnega, vendar nadziral največje tekmece v boju za skupno zmago, s katerimi je prikolesaril družno na cilj. V skupnem seštevku je padel na tretje mesto, medtem ko se je na drugo vrinil Elissonde. A niti slednji, niti Taaramäe nista tista, ki bi ogrozila slovenskega šampiona v boju za skupno zmago. Zato pa je tri sekunde pridobil kolesar Movistarja Enric Mas, ki za Rogličem zdaj zaostaja 15 sekund.

Rezutlati 3. etape

1. Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert)

2. Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), +21''

3. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), +36''

4. Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team), +1'16''

5. Enric Mas (Movistar Team), +1'45''

7. Primož Roglič (Jumbo-Visma), +1'48"



Skupni vrstni red

1. Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert)

2. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), +25''

3. Primož Roglič (Jumbo-Visma), +30''

4. Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team), +35''

5. Enric Mas (Movistar Team), +45''

1 km do cilja - Adam Yates (Ineos Grenadiers) je skočil iz glavnine, vendar so ga kmalu ujeli. Primož Roglič (Jumbo-Visma) nima težav s tempom.

1,2 km do cilja - Zmagovalec dirke Po Sloveniji iz leta 2016 Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) je na dobri poti, da obleče rdečo majico. Njegova prednost je 2:32.

1,8 km do cilja - Primož Roglič (Jumbo-Visma) nadzoruje potek dogodkov na čelu glavnine. Medtem ima Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) 2:33 prednosti. Težave ima olimpijski prvak s cestne dirke Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

Foto: A.S.O. 2,3 km do cilja - Sepp Kuss (Jumbo-Visma) je že pred nekaj trenutki odpadel, Primož Roglič nima nobenega pomočnika več ob sebi. Temperatura ozračja je v tem trenutku 13 stopinj.

2,8 km do cilja - Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), ki je leta 2016 osvojil dirko Po Sloveniji, je navil tempo. Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) mu skuša slediti. Medtem je glavnini ušel naprej Rafal Majka (UAE Emirates). Prednost vodilnega Estonca znaša 2:27. Bo zdržal do konca?

4 km do cilja - Bo ubežnikom uspelo? Glavnina ima zdaj 2:41 zaostanka. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) in Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) so preostali trije kolesarji, ki želijo priti do rdeče majice, ki je še vedno v lasti Primoža Rogliča. Na čelu glavnine je ekipa Bahrain Victiorus, za njimi pa je že Roglič.

4,7 km do cilja - Peterica ubežnikov je le še v ospredju. Zaostanek glavnine, v kateri še ni napadov, znaša 3:10.

6,5 km do cilja - Šesterica ubežnikov je ujela Liliana Calmejana (AG2R Citroën). Primož Roglič je v glavnini pripravljen na napade. Prednost ubežnikov znaša 3:30. Lilian Calmejane (AG2R Citroën), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), ki je osvojil dirko Po Sloveniji, in Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) so zdaj v ospredju.

7,6 km do cilja - Lilian Calmejane (AG2R Citroën) je kot prvi začel z zaključnim vzponom in ima 18 sekund prednosti pred sedmerico kolesarjev. Primož Roglič in preostala glavnina zaostajajo 3:54. Na čelu glanvnine so tempo navili kolesarji Movistarja in Ineos Grenadiers.

8 km do cilja - pred kolesarji je najtežji del etape - Picon Blanco je I. kategorije - 7,6-kilometrski vzpon ima povprečni naklon kar 9,3 odstotka (nekateri deli presegajo deset odstotkov, vsebuje pa tudi dve 18-odstotni "stopnici").

10 km do cilja - Lilian Calmejane (AG2R Citroën) se je izstrelil iz skupine osmih ubežnikov in ima 12 sekund prednosti, medtem ko glavnina zaostaja 4:14.

🏁 - 14km | Etapa 3 - Stage 3 | #LaVuelta21



💥 ¡@L_Calmejane lo intenta en solitario antes del Picón Blanco!



🇫🇷Lilian Calmejane @AG2RCITROENTEAM jumps from the break!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/3qXoT00USG — La Vuelta (@lavuelta) August 16, 2021

18 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša le še 4:37. Nedolgo nazaj je bilo videti, da bo nekdo od ubežnikov Primožu Rogliču prevzel rdečo majico, saj je bil še 26 km do cilja naskok kar 8:26, a se zdaj obrača v drugo smer. Gorski cilj Alto de Boccos je praktično prepolovil naskok, zaključni Picon Blanco pa je bistveno bolj brutalen.

20 km do cilja - Rezutlati gorskega cilja Alto de Boccos, na katerem so se delile tudi bonifikacijske sekunde.

Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) 3 točke/3 s

Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) 2/2

Lilian Calmejane (AG2R Citroën) 1/1

21,8 km do cilja - ubežniki so vzpenjajo na predzadnji gorski cilj Alto de Boccos (780 m. n. v.) z 2,8-kilometrskim vzponom in 6,3-odstotnim naklonom. Njihova prednost je padla na 6:12. Bodo zdržali do konca?

26 km do cilja - povprečna hitrost ubežnikov znaša 41 km/h, njihov naskok pred glavnino pa znaša 8:26.

30 km do cilja - Primož Roglič in preostali favoriti za skupno zmago na Vuelti za ubežniki zaostajajo 8:52. Roglič bo danes predal rdečo majico enemu izmed ubežnikov, s tem pa bo razbremenil svojo ekipo pri narekovanju tempa v prihodnjih etapah. Ključno je, da drži na vajetih največje tekmece za skupno zmago.

In kako je v tem trenutku na cilju?

🌫️¡Así espera el Picón Blanco a los ciclistas! 😮



🚴It's foggy at the top of today's final climb!#LaVuelta21 pic.twitter.com/9tlhTSfXtG — La Vuelta (@lavuelta) August 16, 2021

40 km do cilja - Kolesarji so vse bližje zaključnemu vzponu, a bo pred tem še gorski cilj III. kategorije Alto de Boccos (780 m. n. v.) z 2,8-kilometrskim vzponom in 6,3-odstotnim naklonom.

46 km do cilja - Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 8:14. Na čelu glavnine sta dva kolesarja Jumbo-Visme.

51 km do cilja - Jasno je, da bo Primož Roglič danes predal rdečo majico. Ubežniki imajo velikih 8:37 prednosti.

60 km do cilja - Primož Roglič ve eno pomembno stvar o zadnjem vzponu na Picon Blanco: "Super težak je. Dali bomo vse od sebe. Naš cilj je zadržati rdečo majico. Bomo videli, kako bo." A je videti, da bo težko zadržal majico, glede na to, da imajo ubežniki 8:56 naskoka. To pa ne pomeni, da ne bo imel težkega dela na Picon Blanco, saj ga bodo tekmeci, ki jih zanima skupna zmaga na Vuelti, zagotovo skušali napasti.

63 km do cilja - Videti je, da bo beg uspel do konca in bo Primož Roglič izgubil rdečo majico. Ubežniki imajo že 9:01 prednosti.

77 km do cilja - Če se bo tako nadaljevalo, se zna zgoditi, da bo Primož Roglič izgubil rdečo majico vodilnega. Med ubežniki ima najslabši v skupnem seštevku le 3:28 zaostanka, medtem ko A. J. Soto Guirao zaostaja za vsega 29 sekund. A prav nihče od kolesarjev ne bi smel ob koncu Vuelte ogrožati slovenskega kolesarja. Ubežniki imajo že 8:57 prednosti. Bodo pri Jumbo-Vismi pritisnili in pred zaključnim vzponom znižali zaostanek?

80 km do cilja - Glavnina na čelu s Primožem Rogličem bo morala naviti tempo, če bo želela pred zadnjim vzponom ujeti ubežnike, ki imajo že 8.45 prednosti.

104 km do cilja - Še vedno ista osmerica v ospredju in ima že 6:28 naskoka.

135 km do cilja - Osmerica ubežnikov je še nekoliko pospešila in ima zdaj prednsot 5:14. Povprečna hitrost do tega trenutka je znašala 39,8 km/h. Temperatura ozračja znaša 19 stopinj.

155 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša debelih 5 minut. Najvišja je znašala 5:05.

163 km do cilja - Rezultati gorskega cilja III. kategorije Puerto del Manquillo

1. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) 3 točke

2. Tobias Bayer (Alpecin-Fenix) 2

3. Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) 1

165 km do cilja - Med ubežniki je kar nekaj kolesarjev, ki so že osvojili etapo na Vuelti. Rein Taaramäe je zmagal etapo pred desetimi leti, Lilian Calmejane je ta podvig uspel zrežirati leta 2016 – leto pozneje je osvojil etapo tudi na Dirki po Franciji -, Kenny Elissonde pa je bil najhitrejši v etapi leta 2013, ko je najhitreje prikolesaril na mogočni Angliru.

Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez 170 km do cilja - prednost osmerice znaša tri minute. Tempo v glavnini narekuje ekipa Primoža Rogliča. Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj današnjega dne. Puerto del Manquillo je vzpon III. kategorije (7,2 km - 4,3% naklon)

12.45 - Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), Lilian Calmejane (AG2R Citroën), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) in Jetse Bol (Burgos-BH) so v begu.

12.30 - V prvih kilometrih se nobenemu kolesarju ni uspelo odlepiti od glavnine, ki še nadzoruje potek dogodkov.

12.24 - Zaključni vzpon današnjega dne Picon Blanco je I. kategorije - 7,6-kilometrski vzpon ima povprečni naklon kar 9,3 odstotka (nekateri deli presegajo deset odstotkov, vsebuje pa tudi dve 18-odstotni "stopnici").

12. 20 - Štart je bil zaradi manjšega padca nekoliko zamaknjen.

🚵‍♂️ ¡Ya ha arrancado la 3a etapa! 👏🏻



3️⃣ Stage is on! #LaVuelta21 pic.twitter.com/N5aQhFycfU — La Vuelta (@lavuelta) August 16, 2021

12.18 – Pozdravljeni. Tretja etapa na Vuelti se je po uvodnih kilometrih zaprte vožnje začela. Danes čaka kolesarje prva etapa, ki se bo zaključila v klanec, kar pomeni, da bodo oči uprte v tekmovalce, ki jih zanima skupna zmaga. Primož Roglič brani rdečo majico vodilnega, pričakujemo pa lahko, da se ga bodo konkurenti na zaključni vzpon na Picon Blanco hoteli otresti. Glede na formo bodo imeli težko delo. Vse skupaj bodo danes kolesarili opravili z 202,8 km dolgo traso.

Skupni vrstni red pred tretjo etapo:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 4;07:29

2. Alex Aranburu (Špa/Astana-Premier Tech) + 0:04

3. Michael Matthews (Avs/BikeExchange) 0:10

4. Josef Černy (Češ/Deceuninck-Quick-Step) isti čas

5. Dylan van Baarle (Niz/Ineos Grenadiers) 0:11

6. Andrea Bagioli (Ita/Deceuninck-Quick-Step) 0:12

7. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana-Premier Tech) 0:14

8. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:15

9. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) isti čas

10. Chad Haga (ZDA/Team DSM) 0:17

...

35. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 0:31

51. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 0:46

...