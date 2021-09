Roglič ostaja previden: Na takšnih etapah se mi je zgodilo že vse

Na vrsti je zadnja, 21. etapa Dirke po Španiji. Primož Roglič se bo 33,8-kilometrskega posamičnega kronometra iz Padrona do Santiaga de Compostele lotil kot vodilni kolesar na Vuelti in velik favorit za etapno zmago, saj je v tej disciplini osvojil zlato olimpijsko odličje. A dokler ne prečka ciljne črte, noče slaviti zmage.

Se zdaj že končno počutite kot zmagovalec Vuelte? Vsaj virtualni? To je vprašanje, ki ga je Roglič dobil po včerajšnjem drugem mestu na naporni 20. etapi, ko se je še utrdil v skupnem vodstvu na dirki. "Na to sem vam že večkrat odgovoril, ne, nisem še zmagovalec," je odgovoril slovenski šampion, ki ima pred drugo uvrščenim Špancem Enricom Masom (Movistar) dve minuti in 38 sekund prednosti, pred tretjim, Avstralcem Jackom Haigom (Bahrain Victorious), pa že štiri minute in 48 sekund.

Sam ostaja previden, na kronometrih se mu je v preteklosti zgodilo že vse mogoče, pravi: "Še en naporen dan je pred mano in ni brez tveganja. Zagotovo pa se bom potrudil po najboljših močeh."

Dirko končujejo prav vsi slovenski kolesarji, ob Rogliču še Luka Mezgec (BikeExchange), Jan Polanc (UAE Emirates) in Jan Tratnik (Bahrain Victorious). Slednji bi kot slovenski državni prvak v vožnji na čas lahko morda izzval Rogliča v boju za etapno zmago. V uvodnem kronometru Vuelte je bil Idrijčan tretji, zaostal je le za Rogličem in Špancem Alexom Aranburujem (Astana - Premier Tech). Tega na dirki ni več, odstopil je po 10. etapi.

Svet pričakuje, da bo Roglič danes le še pristavil piko na i in zapečatil še tretjo zmago na Vuelti, s katero bi se včlanil v eliten klub kolesarsjev, ki jim je na vroči španski pentlji uspelo zmagati več kot dvakrat. To izvrstno družbo sestavljajo Španec Roberto Heras, s štirimi zmagami (2000, 2003, 04 in 05) rekorder Vuelte, pa Švicar Tony Rominger (1992, 93, 94) in Španec Alberto Contador (2008, 2012 in 2014). "V veliko čast mi je biti v družbi teh velikih šampionov," je povedal o tem.

Foto: A.S.O.

Danes ga čaka njegova disciplina, kronometer. Dobil je že uvodnega letošnje Vuelte v Burgosu, tudi na današnjem, veliko daljšem in zahtevnejšem pa velja za največjega favorita. Trasa od Padrona do Santiaga de Compostele je dolga 33,8 kilometra, prva polovica je praktično ves čas v klanec, nato se dolgo spušča, v zaključku pa je spet nekaj plezanja. Kronometer bo tudi tehnično zahteven.

Zadnja etapa se bo začela ob 16.29, Roglič bo startal zadnji, ob 19.49.