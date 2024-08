Primož Roglič in posebna preizkušnja

Veliko scenarijev je v igri za današnjo izjemno zahtevno 13. etapo. Vuelta je namreč letos zelo nepredvidljiva. Veliko smo že videli in veliko zagotovo še bomo. Morda že v današnji etapi od Luga do Puerta de Ancaresa, ki bo dolga 176 kilometrov in ima predznak gorska.

Naporen dan se bo začel malce pred 13. uro, kmalu pa bo prišel na vrsto prvi kategorizirani gorski cilj. Alto Campo de Arbre je gorski cilj III. kategorije v dolžini pet kilometrov in s povprečnim 5,8-odstotnim naklonom. Naslednji bo prišel na vrsto vzpon na Alto o Portel, ki ima predznak II. kategorije. Dolg bo 7,7 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 5,4 odstotka.

Foto: A. S. O. Največje dogajanje lahko pričakujemo od 125. kilometra naprej, ko bo najprej sledil nekategoriziran vzpon v dolžini 3,5 kilometra in 4,8-odstotnim povprečnim naklonom. Puerto de Llumeras bo predzadnji vzpon dneva in ima predznak II. kategorije. Dolg bo 6,6 kilometra (5,9 odstotka). Na njem se bodo delile še bonifikacijske sekunde. Od tega trenutka bodo imeli kolesarji pred seboj še 20 kilometrov trase.

Sledil bo spust in brutalni ciljni vzpon na Puerto de Ancares, ki bo dolg 7,5 kilometra in bo imel povprečni 9,3-odstotni naklon. A ta številka nekoliko zamegli dejansko sliko težavnosti. V prvih dveh kilometrih veliko težav kolesarji ne bodo imeli, saj se cesta ne bo korenito dvignila.

Zaključni pekel petkovega dne, kjer se bodo med favoriti premešal karte

Foto: A. S. O. Zato pa bo zgodba povsem drugačna v zadnjih sedmih kilometrih dneva. Kar trikrat bo naklon 15-odstoten. Zadnjih pet kilometrov vožnje bo potekal na cesti z 11-odstotnim povprečnim naklonom in bo imel nekaj serpentin. Zadnja dva kilometra bosta še težja.

In danes lahko pričakujemo novo mešanje kart med vodilnimi v skupnem seštevku, saj se bodo na ciljnem vzponu lahko naredile velike razlike. Vendarle se utrujenost iz dneva v dan povečuje, zato takšni vzponi predstavljajo posebno težko oviro.

V skupnem seštevku je še vedno vodilni Ben O'Connor, ki ima pred Primožem Rogličem prednost 3:16. Tretji je Španec Enric Mas, s katerim sta dobro sodelovala v sredini etapi, v kateri sta trenutno vodilnemu odščipnila več kot 30 sekund. Španec je na letošnji izvedbi Vuelte v dobri formi in zna se zgoditi, da bi prav danes na težkem delu skušal napasti tudi našega prvaka.

Obeta se zelo zanimiv dan na Dirki po Španiji in lepa uvertura v naporen konec tedna, ki se bo zaključil v nedeljo z vzponom ekstra kategorije Cuitu Negru – kolesarji se bodo povsem ob koncu dvignili za več kot 1.600 višinskih metrov, ciljni vzpon pa bo dolg 18,9 kilometra s povprečnim 7,4-odstotnim naklonom (približno tri kilometre pred ciljem bo naklon celo 24-odstoten).