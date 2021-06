Tadeja Pogačarja bodo resneje testirali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po začetnem ogrevanju v prvi etapi bo dogajanje na dirki Po Sloveniji doživelo prvi pravi vrhunec v boju za skupno zmago. Pred kolesarji je namreč dinamična in razburljiva druga etapa, ki se bo začela ob 11.15 v Žalcu in končala okoli 15. ure na Celjskem gradu. Slovenski šampion Tadej Pogačar, ki si želi osvojiti slovensko kolesarsko pentljo, bo tako prvič na preizkušnji.

2. etapa, 10. junij 2021, Žalec–Celje, 147 km

Prvi dan je bil na dirki Po Sloveniji namenjen šprinterjem, osrednji junak pa je postal član Bahrain Victorious Phil Bauhaus. Nemec je bil najhitrejši v ciljnem šprintu v Rogaški Slatini, zato bo danes vozil v zeleni majici vodilnega.

A je jasno, da v njej ne bo zaključil dneva, saj je trasa razgibana, zlasti v zaključku. Vse skupaj se bo začelo v Žalcu pred fontano piva ob 11.15. Prvi test bodo imeli na 68,5 kilometra, ko se bo začel vzpon na Lipo (4,9 kilometra, 6,8-odstotni naklon). Prek Vranskega se bodo vrnili v Žalec in pot nadaljevali proti Šentjurju, kmalu za Štorami pa jih bo čakal nov izziv. Ta bo slišal na ime Svetina. A ne bo nič "sveta", saj bo cesta navkreber dolga 5,6 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 7,1 odstotka.

Sledil bo spust proti Celju, od koder bo kolesarje čakal še vzpon na Celjski grad. Tovrstni zaključek smo videli leta 2018, ko je Rigoberto Uran premagal našega šampiona Primoža Rogliča, a je nekdanji skakalec na koncu še drugič drugič osvojil največjo slovensko kolesarsko pentljo.

Tokrat ne bodo uprte oči vanj, saj na letošnji izvedbi dirke Po Sloveniji ne nastopa in se pripravlja na sloviti Tour de France. Zato pa bodo v Tadeja Pogačarja, ki na drugačen način utrjuje traso do francoskih cest, na katerih bo branil lanskoletno zmago. In druga etapa bo že pokazala, kako močne noge ima, medtem ko bo največje delo moral opraviti v soboto v kraljevski primorski etapi.

Pogačar se zaveda, da ga bodo napadli že danes

Danes bo imel tako član UAE Emirates prvi test na dirki Po Sloveniji. Ob sebi ima odlično zasedbo v Janu Polancu, Diegu Ulissiju (zadnji zmagovalec slovenske pentlje, ki jo je osvojil dvakrat – 2011 in 2019) in Rafalu Majki (zmagovalec slovenske dirke leta 2017), ki mu bodo vse do zaključka stali ob strani.

Bi lahko Jani Brajkovič pripravil kaj posebnega v drugi etapi? Foto: Vid Ponikvar

A imajo tudi druga moštva svoje adute in načrte, kako priti do zelene majice najboljšega. Zagotovo lahko pričakujemo, da bo poskušal kaj narediti Matej Mohorič, ki se zaveda, da ima na krajših klancih več možnosti proti Pogačarju kot na klasičnih daljših, ki so bili sicer v programu dirke Po Sloveniji. Zanimivo bo videti, kaj pripravlja v dresu slovenske reprezentance Jani Brajkovič, ki naj bi počasi zaključil kariero.

Obeta se torej razburljiv dan, na Celjskem gradu pa se bodo lahko tisti, ki jih zanima skupna zmaga, prvič prešteli.