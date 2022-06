Ni čas za Pogačarja, Mezgec s posebno nalogo

2. etapa, 16. junij 2022, Ptuj−Rogaška Slatina, 174,2 km

Le en gorski cilj je na trasi druge etape od Ptuja do Rogaške Slatine. Povrhu vsega bo vzpon na Kresnico (III. kategorija) dolg le 2,3 kilometra s 3,6-odstotno povprečno naklonino. Sicer je trasa v zaključku razgibana, vendar se okoli 15. ure v Rogaški Slatini pričakuje šprint glavnine.

Kar nekaj ekip ima v tej etapi željo po zmagi. Tudi pri BikeExchange, za katere kolesari Slovenec Luka Mezgec. A je njegova prvotna naloga pomagati osrednjemu šprinterju Dylanu Groenewegnu. "Pričakujemo skupinski šprint. Se ga veselim, saj bomo lahko povadili šprinterski vlak pred začetkom Dirke po Franciji," je dejal Mezgec in o svoji pripravljenosti dodal: "Zdaj sem bil mesec na višinskih pripravah. Malce neznank je, kako se bo telo odzvalo. Na 2.200 metrih nadmorske višine ni bilo tako vroče, kot je na dirki."

Druga etapa je najdaljša na letošnji dirki, in glede na lani, nekoliko spremenjena, vendar bo zaključek enak. Šprint glavnine je namreč tisto, kar se pričakuje na takšni trasi, ki bo dolga 174,2 kilometra.

Tadej Pogačar je bil vroč že prvi dan dirke Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Osrednji favoriti za skupno zmago na 28. dirki Po Sloveniji bodo na vrsto prišli spet v petkovi etapi od Žalca do gradu Celje. V bistvu so le še trije v igri za laskavo lovoriko − Tadej Pogačar (UAE Emirates), zmagovalec prve etape in najboljši na slovenski pentlji leta 2017, Rafal Majka (UAE Emirates) in Domen Novak (Bahrain-Victorious). Ravno na zelo podobni lanski trasi je Pogačar takrat naredil ključno razliko v boju za skupno zmago. In tudi letos lahko pričakujemo njegov skok na Svetino pred prihodom v Celje. Član UAE Emirates je prvi favorit za osvojitev zelene majice na dirki Po Sloveniji, kar je potrdil že v prvi etapi, v kateri je 60 kilometrov pred ciljem povlekel voz trojice in ga pripeljal do Postojne, nato pa bo misli v celoti usmeril proti Dirki po Franciji, na kateri bo lovil še tretjo zaporedno zmago na največji kolesarski pentlji na svetu.