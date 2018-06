Kakšen zaključek: Italijani preprečili slovenske stopničke! #video

V Murski Soboti je bil najhitrejši Simone Consonni. Foto: Vid Ponikvar

Cilj - Murska Sobota (159 km): 1. Simone Consonni (Ita/UAE Team Emirates) 3:32:05

2. Matteo Pelucchi (Ita/Bora Hansgrohe) vsi isti čas

3. Nicolo Bonifazio (Ita/Bahrain Merida)

4. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton – Scott)

5. Rick Zabel (Nem/Katjuša Alpecin)

6. Sondre Holst Enger (Nor/Israel Cycling Academy)

7. Timo Roosen (Niz/Lotto NL Jumbo)

8. Rok Korošec (Slo/My Bike - Stevens)

9. Sacha Modolo (Ita/Cannondale)

10. Luca Colnaghi (Ita, Sangemini MG.Kvis)

...

Konec: Zadnji kilometer prve etape je bil zelo buren, saj smo v zadnjem kilometru videli kar dva nič kaj prijetna padca. Na koncu so imeli največ moči trije Italijani, najboljši Slovenec je bil Luka Mezgec, prva zvezdnika dirke Marcel Kittel in Mark Cavendish sta ostala praznih rok.

V zadnjem kilometru so padli favorit za zmago Caleb Ewan, pomočnik Cavendisha Mark Renshaw, Andi Bajc, Nils Politt in Daniel McLay.

Četrtkova druga etapa bo potekala med Mariborom in Rogaško Slatino, dolga bo 152,7 kilometra.

17.00, 5 km do cilja: Kolesarji so vstopili v zadnji krog. Najboljši pripravljajo svoje vlake. Kdo bo najhitrejši?

16.53, 10 km do cilja: Kolesarji so že v Murski Soboti, kjer bo cilj današnje etape. Zdaj bodo po ulicah prestolnice Prekmurja naredili še dva kroga, nato pa se bo odločalo o zmagovalcu uvodne etape.

16.50, 14 km do cilja: Zadnji od ubežnikov je bil ujet Nik Čemažar, zdaj pa se resnično vse začenja od začetka.

Leteči cilj - Beltinci(140,9 km): 1. Jon Božič (Slo/Adria Mobil)

2. Benjamin Hill (Avs, Ljubljana Gusto Xaurum)

3. Juraj Bellan (Slk/Dukla Banska Bystrica)

16.42, 20 km do cilja: Ubežna peterica je po dolgem pobegu ujeta. Počasi se bo med ekipami z najboljšimi šprinterji začel boj za najboljše položaje pred ciljem v Murski Soboti.

16.40, 23 km do cilja: Pred ciljem nas čaka le še leteči cilj v Beltincih. Ubežniki imajo le še pol minute prednosti.

16.28, 30 km: Kolesarji vozijo po mokrem cestišču, vseeno pa se zdi, da bo cilj potekal v suhem. Dežna fronta je, vsaj sodeč po radarski sliki padavin, zavila mimo Murske Sobote. Prednost ubežnikov je 50 sekund.

Močan slovenski adut na prvi etapi tudi Marko Kump:

16.15, 40 km do cilja: kolesarji se hitro bližajo cilju v Murski Soboti. Leteči cilj v Ljutomeru je spet dobil Avstralec Benjamin Hill (Avs, Ljubljana Gusto Xaurum).

Leteči cilj - Ljutomer (121,2 km): 1. Benjamin Hill (Avs, Ljubljana Gusto Xaurum)

2. Jon Božič (Slo/Adria Mobil)

3. Nik Čemažar (Slo, Slovenija National Team)

16.10, 45 km do cilja: Prednost ubežnikov se je novih petih kilometrih še stopila, Ubežniki imajo le še dobro minuto prednosti. Kot smo že rekli, ko bo čas, bo glavnina vodilne ujela in jih ''pojedla".

16.00, 50 km do cilja: Kolesarji so dosegli ''bife" v Vučji vasi, kjer so se malce okrepčali in osvežili. Prednost ubežne peterice je zdaj le še minuta in pol.

Prva etapa 25. dirke Po Sloveniji je potekala tudi na madžarskih in avstrijskih tleh. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj je pred prvo etapo dejal eden od adutov Adrie Radoslav Rogina:

Vodilno peterico tvorijo Nik Čemažar (Slo, Slovenija National Team), Benjamin Hill (Avs, Ljubljana Gusto Xaurum), Jon Božič (Slo/Adria Mobil), Juraj Bellan (Slk/Dukla Banska Bystrica) in njegov sotekmovalec Martin Haring (Slk/Dukla Banska Bystrica).

15.55, 56 km do cilja: Kolesarji so prečkali 100. kilometer etape. Prednost ubežnikov pa je spet malce narasla. Ta je znaša spet preko dveh minut (2:20).

V Gornji Radgoni je v neuradnem letečem cilju zmagal Jon Božič (Adria Mobil), ki bo za to prejel denarno nagrado, za točke ta vmesna postojanka ne šteje.

Pomurju se bliža dež:

15.45, 63 km do cilja: Čeprav je večina etapa potekala brez dežja, bo, kot vse kaže, za konec kolesarje tudi zmočilo. Morebiten dež bi lahko močno popestril ciljni šprint, izključeni niso tudi padci. Prednost ubežnikov je zdaj minuti in 40 sekund.

V vodilni peterici sta tudi Jon Božič in Nik Čemažar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

15.40, 67 km do cilja: Kolesarji se bližajo Gornji Radgoni. Prednost ubežnikov ostaja okoli dve minuti.

15:35, 85 km: V glavnini so se v ospredje spet postavile najmočnejše ekipe, ki so morajo kar malce brzdati, da pobeg ubežne peterice sploh še traja. Ni dvoma, ko bo pravi čas, bodo vodilni hitro ujeti.

Kaj je pred začetkom 25. dirke Po Sloveniji povedal prvi mož ljubljanske ekipe Gusto Xaurom, Marko Polanc:

15.30, 79 km: Na etapi vse poteka brez posebnosti. Prednost ubežne peterice pa je spet skopnela pod dve minuti (1:45).

Foto: Sportida

15:15, 72 km: Ubežniki so hitro odgovorili zasledovalcem in stopili na padala. Prednost je spet več kot dve minuti (2:10).

15.10, 66 km: Glavnina, na čelu katere oster tempo diktirajo ekipe ekipe s favoriti za etapno zmago, je zmanjšala zaostanek za vodilno peterico. Ta je skopnela pod dve minuti (1:55).

15:05, 62 km: Smo že na 62 kilometru. Razdalja med vodilnimi kolesarji in glavnino ostaja dve minuti in pol. Glavnina ves čas nadzoruje potek etape in nikakor ne pusti, da bi ubežniki ušli predaleč.

Foto: Sportida

14.55, 56 km: Na Goričko je prvi prikolesaril Avstralec Benjamin Hill in kot edini prejel točke, saj gre le za klanec IV. kategorije. Prednost ubežne peterice, v kateri sta tudi dva Slovenca (Čemažar - Božič), ostaja nekaj več kot dve minuti.

Gorski cilj IV. kategorije - Krajinski park Goričko(56,1 km): 1. Benjamin Hill (Avs, Ljubljana Gusto Xaurum)

Kaj o vlogi favorita meni slovenski prvi adut Primož Roglič:

14.40, 48 km: Prednost ostaja okoli 2 minuti in pol. Tempo glavnine je malce popustil, kar je vodo na mlin vodilnih.

14.30, 43 km: Bližamo se prvemu gorskemu cilju na letošnji dirki Po Sloveniji. Šlo bo za lažji vzpon, IV. kategorije - Krajinski park Goričko. Prednost ubežne peterice je 2 minuti in 20 sekund.

14.25: Smo na 40 kilometru etapa. Prednost vodilne peterice pa se še naprej topi. Ta je padla pod tri minute (2:40).

Luka Mezgec do danes v vlogi pomočnika - cilje je etapna zmaga:

14.20, 38 km: Razdalja med ubežniki in glavnino ostaja nespremenjena.

14.15, 32 km: Prednost ubežnikov se je stopila na dobrih treh minut (3:15), oster tempo na čelu glavnine narekujejo člani ekipe Lotta, Scotta, Katjuše in Dimension Date.

14:13: Vodilna peterica ohranja lepo prednost pred glavnino - 3 minute in 40 sekund.

Leteči cilj - Dobrovnik (28,8 km): 1. Benjamin Hill (Avs, Ljubljana Gusto Xaurum)

2. Jon Božič (Slo/Adria Mobil)

3. Juraj Bellan (Slk/Dukla Banska Bystrica)

14.08, 25 km: Zdaj imamo v vodstvu pet kolesarjev. Vodilno peterico tvorijo Nik Čemažar (Slo, Slovenija National Team), Benjamin Hill (Avs, Ljubljana Gusto Xaurum), Jon Božič (Slo/Adria Mobil), Juraj Bellan (Slk/Dukla Banska Bystrica) in njegov sotekmovalec Martin Haring (Slk/Dukla Banska Bystrica).

14.05, 20 km: Vodilna Čemažar in Hill imata pred slovensko-slovaško zasledovalno trojko le še 20 sekund prednosti, pred glavnino pa že štiri minute. Za zdaj imamo kolesarji srečo z vremenom, razen nekaj kapelj dežja za zdaj ni.

Kaj je pred začetkom etape povedal adut Adrie Mobil Dušan Rajović:

14:00, 18 km: Vodilna kolesarja imata pred glavnino že tri minute prednosti, zasledovalna trojka pa za njimi zaostaja le še 35 sekund. Kmalu bomo imeli v begu pet kolesarjev.

13.55: Ubežnika povečujeta prednost. Za njimi se je v lov podala še trojica Jon Božič (Slo/Adria Mobil), Juraj Bellan (Slk/Dukla Banska Bystrica) in njegov sotekmovalec Martin Haring (Slk/Dukla Banska Bystrica).

13.50: Kot vse kaže imamo prvi uspešen pobeg. Za nekaj deset sekund (43 sekund) sta ušla Nik Čemažar (Slo, Slovenija National Team) in Benjamin Hill (Avs, Ljubljana Gusto Xaurum).

13.47, 10 km: Petim kolesarjem se je uspelo glavnini odlepiti za nekaj deset metrov, a so bili hitro ujeti. Na 10 kilometru torej brez ostaja sprememb, ve čas pa se vrstijo poskusi pobega.

13.45, 8 km: Na trasi brez sprememb. Kolesarji ostajajo skupaj.

Na kolesarje skrbi tudi motoristična konjenica slovenske policije:

Foto: Vid Ponikvar

13.40, 3 km: Kolesarji so močno zavrteli pedala, a za zdaj uspešnega pobega še nimamo.

13.38: Vrstijo se poskusi pobegov, kolesarji se podajajo na Madžarsko, del današnje trase pa bo peljal tudi po Avstriji.

13.30: Zdaj gre zares. Kmalu se pričakuje prve pobege posameznikov, na koncu, če ne bo presenečenj, pa bodo za zmago obračunali najboljši šprinterji.

13.25: Začelo se je! Na traso 25. dirke Po Sloveniji se je podalo 151 kolesarjev. Vse skupaj se kot ponavadi začenja z zaprto vožnjo. Čez dobrih pet minut pa se bo začelo tudi zares.

Štart - Lendava!

Tekmovalcem bosta tudi letos na odru za zmagovalce delali simpatični hostesi. Foto: Sportida

Na štartu v Lendavi je vse bolj vroče:

Glavni favoriti za sredino etapno zmago so nemški šampion Marcel Kittel, britanski zvezdnik Mark Cavendish, nevarna pa bosta tudi Nizozemec Dylan Groenewegen in Avstralec Caleb Ewan. Slovencev naj ne bi bilo pri vrhu, a domač teren in glasna podpora navijačev nista zanemarljiv podatek. Zagotovo lahko najboljšim meša štrene tudi kakšen od slovenskih predstavnikov.

Kdo je favorit za skupno zmago?

Tako kot v sredo bo tudi v četrtek bolj ravninska etapa, prvi resnejši preizkus bo v petek s ciljem na Celjskem gradu. V soboto bo kraljevska etapa s ciljem v Kamniku, v nedeljo pa vožnja na čas med Trebnjim in Novim mestom, po kateri bo znan končni zmagovalec.

Ljubitelji kolesarstva v Sloveniji bodo imeli možnost na delu videti enega od najboljših kolesarjev spomladanskega dela sezone Primoža Rogliča, ki bo lovil svojo drugo končno zmago na slovenski pentlji in 12. slovensko.

Sodeč po štartni listi bosta njegova glavna tekmeca v boju za skupni seštevek Poljak Rafal Majka, zmagovalec lanske dirke, in Kolumbijec Rigoberto Uran, lani drugi na dirki po Franciji.

Preberite še: