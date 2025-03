Bo Roglič že danes pokazal svojo pravo formo?

👀 @rogla, un altre cop a @Guixols?



A second win in Sant Feliu de Guíxols?#VoltaCatalunya104 pic.twitter.com/LGFNtf3kH3 — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 24, 2025

Na čelu dirke so štirje kolesarji – Španci(Caja Rural - Seguros RGA),(Burgos Burpellet BH),(Euskaltel - Euskadi) in Poljak(Euskaltel - Euskadi) –, ki imajo pred glavnino dve minuti in 40 sekund prednosti.Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva. Danes je dan, ko se na ceste vrača slovenski kolesarski zvezdnik, ki je letos nastopil zgolj na dirki po Algarveju, kjer je osvojil skupno osmo mesto. Na dirki po Kataloniji je poleg domačina(UAE Team Emirates-XRG) prvi favorit za zmago. Zobe bi lahko pokazal že v današnji etapi z eksplozivnim zaključkom.