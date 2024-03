Tadej Pogačar pred drugo etapo Dirke po Kataloniji:

Druga etapa Dirke po Kataloniji se bo začela v mestu Mataro ob Sredozemskem morju in končala po dobrih 186 kilometrih v osrčju Pirenejev, v smučarskem središču Vallter2000/Setcases 2.135 metrov nad morjem. Kolesarje do cilja čaka dobrih 11 kilometrov grizenja navkreber pri povprečnem naklonu 7,4 odstotka. Še prej, po 140 kilometrih vožnje, karavano čaka še vzpon 1. kategorije Coll de Coubet (9,6 km, 5,2-odstotni povprečni naklon).

Profil trase 2. etape Dirke po Kataloniji:

Foto: A. S. O. Tadej Pogačar, ki ga na dirki spremlja močna zasedba ekipe UAE Emirates, vključno z rojakom Domnom Novakom, bo danes prvič v letošnji sezoni stestiral noge na pravem klancu. Kot je namignil po včerajšnji etapi, mu je svoje cilje za danes zaupal tudi madžarski državni prvak Valter Attila iz ekipe Team Visma | Lease a Bike, ki je dejal, da danes namerava zmagati, saj ciljni klanec nosi njegovo ime. Lani je v etapi, ki se je končala na Vallterju2000, zmagal Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Etapa 2



Arriba la muntanya!

Time for the first uphill finish!



@matarocat

@Vallter2000 (@AjSetcases / @valldecamprodon)



2 ports (Coll de Coubet i Vallter)

Esprints Girona, Olot i Camprodon



186,5 km



