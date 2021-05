Van Der Hoorn dobil tretjo etapo, v rožnatem ostaja Ganna

Novinec na dirki Van Der Hoorn je do uspeha kariere prišel v zadnjih kilometrih, ko je tekmecem pobegnil na zadnjem vzponu in nato prednost zadržal do cilja, čeprav ga je glavnina pred ciljno črto že skorajda ujela. A njegove zmage tekmeci niso mogli ogroziti, glavnina, v kateri je bil na 29. mestu tudi eden od obeh Slovencev na dirki Matej Mohorič (Bahrain Victorius), je zaostala štiri sekunde.

Drugi slovenski kolesar na Giru, Mohoričev moštveni sotekmovalec Jan Tratnik, je z nekaj manj kot desetmimi minutami zaostanka končal na 122. mestu.

Skupno je v vodstvu ostal Ganna, ki je etapo končal v glavnini na 51. mestu, 16 sekund zaostaja Norvežan Tobias Foss (Jumbo-Visma), 20 pa Nizozemec Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Mohorič je na 28. mestu z 41 sekundami zaostanka, Tratnik je 119.

Mladi Nizozemec je tako poskrbel za eno večjih presenečenj na dirki, a do nepričakovanega uspeha je prišel povsem zasluženo. Ves dan je bil v ospredju in med najbolj aktivnimi, na koncu pa se je tudi spretno odločil za zadnji pobeg v zadnjem delu, kjer so morali kolesarji opraviti tri vzpone. Preden so se zasledovalci zavedli, da ima že precejšnjo prednost, je bil že toliko spredaj, da ga niti prebujena glavnina ni več mogla dohiteti.

"Še kar ne morem verjeti. Ko sem prečkal ciljno črto, sem se vprašal, če je vse res. Tako čudno je to zame. Ko se je prednost topila, sem že mislil, da mi ne bo uspelo. A nazadnje sem ugotovil, da bi lahko šlo, dobil sem dodatno moč in ko sem po zadnjem zavoju pogledal nazaj, sem si lahko oddahnil," je razlagal presrečni zmagovalec, ki se je pred prihodom v cilj z rokama prijel za glavo in odkimaval, kot da ne more verjeti, kaj mu je uspelo doseči. Dejal je še, da v trenutku zmagoslavja ne razmišlja o nadaljevanju dirke, rad bi le užival v enem najlepših trenutkov v karieri.

"Sprinterji so odpadali na vzponih, na koncu nas ni veliko ostalo v glavnini za zadnji vzpon. Videl sem, da je imel Remco danes odlične noge, v nadaljevanju me čaka težko delo," pa je po etapi dejal Ganna, ki je še za en dan ostal oblečen v rožnato majico vodilnega.

V torek bo na sporedu četrta etapa, 187 km dolga preizkušnja od Piacenze do Sestole.