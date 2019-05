Roglič padel, nato so ga oskrbeli iz avta #video

Kolesarji na Giru imajo danes opravka z 238-km dolgo šesto etapo od Cassina do San Giovannija Rotonda. Vodilni v skupnem seštevku Gira Primož Roglič (Jumba-Visma) je kmalu po štartu padel, a na srečo ni prišlo do hujše poškodbe, tako da je kmalu ujel glavnino.

Posledice bolečega padca Primoža Rogliča na 35. kilometru etape so hitro zaokrožile po spletu, a je slovenski as v strganih hlačah stisnil zobe in ne dolgo po tem, ko je njegove rane oskrbela zdravniška služba tekmovanja, z veliko pomočjo klubskega kolega Nizozemca Josa van Emdena ujel glavnino. V nesreči, ki je terjala nekaj padcev, sta jo skupila tudi Poljak Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) in Rus Ilnur Zakarin (Katjuša-Alpecin).

Crash in the peloton at km 34, Maglia Rosa @rogla involved | Caduta in gruppo al km 34, coinvolta la Maglia Rosa @rogla







— Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2019

Šesta etapa ne spada med težje, Roglič pa v skupnem seštevku brani prednost 35 sekund pred najbližjim zasledovalcem Britancem Simonom Yatesom (Mitchelton-Scott).

Kako je prejel v vodilni Roglič zdravniško oskrbo:

That looks sore 😳



— Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 16, 2019

Udeleženci Gira, med katerimi ni več poškodovanega Nizozemca Toma Domoulina, enega izmed favoritov za zmago, pa tudi suspendiranega Slovenca Kristijana Korena, naj bi danes prispeli v cilj etape (San Giovanni Rotondo) okrog 17. ure.