Nieveju zadnja gorska etapa, Froome odbil napade Dumoulina

Gesink je na drugem mestu zaostal dve minuti in 16 sekund. Tretji je bil Avstrijec Felix Grossschartner z zaostankom dveh minut in 41 sekund.

V etapo s tremi vzponi prve kategorije, zadnji je bil zaključni, je krenila večja skupina ubežnikov, v kateri je bil tudi Matej Mohorič. Kolesar ekipe Bahrain-Merida je znova opozoril nase z napadom na spustu z drugega vrha, ko si je privozil nekaj sekund prednosti, še bolj pa je navdušil z drvenjem navzdol s 94 kilometri na uro, njegova povprečna hitrost v desetih minutah spusta pa je znašala nekaj več kot 65 kilometrov na uro.

.@NieveMikel gives Spain the 110th Giro stage win. Spain is the 11th winning country this year #Giro101 #Giro pic.twitter.com/qySpxsfmUy