Na vrsti je brutalna kraljevska etapa, Pogačar na zmago

Na 107. Dirki po Italiji je danes na sporedu najtežja, kraljevska etapa. Kolesarje v 222 kilometrih od Manerbe ob Gardskem jezeru do Livignia čaka pet kategoriziranih klancev in skupno kar 5.400 višinskih metrov. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je danes prvi favorit za zmago, v skupnem seštevku pa brani 3:41 prednosti pred Valižanom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).

"Naš načrt je priti kar se da daleč s kar se da velikim številom kolesarjev. To je kraljevska etapa, želimo si napasti zmago, ampak bomo videli. Odvisno je od pobega, pa od načrtov preostalih ekip, ampak ja, osredotočiti se moramo predvsem nase in vse bo OK," je pred današnjo etapo napovedal vodilni v skupni razvrstitvi Tadej Pogačar.

Foto: zajem zaslona

Danes njega in njegove konkurente v boju za rožnato majico čaka težak dan. Že od starta etape bo šlo navzgor, prvi kategoriziran klanec pa bo Lodrino (III. kategorija, 7,3 km, 4,5-odstotni povprečni naklon), katerega vrh bodo dosegli na 38. kilometru najdaljše etape letošnjega Gira.

Sledi krajši spust, takoj za njim pa nov vzpon, Collde San Zeno. To je 13,9 kilometra dolg klanec druge kategorije s 6,6-odstotnim povprečnim naklonom in deli, kjer naklonina dosega tudi 14 odstotkov. Vrh je na 65. kilometru etape. Sledi dolg spust, nato pa spet rahel vzpon do prvega letečega cilja dneva v Mallonu (130. kilometer etape).

Foto: zajem zaslona Sledi prvi test prve kategorije, zloglasni prelaz Mortirolo, ki pa ga bodo tokrat napadli z manj zahtevne smeri. Vseeno jih čaka 12,6 kilometra dolg vzpon s 7,6-odstotnim povprečnim naklonom in maksimalnim okoli 16 odstotkov. Vrh je 1.854 metrov nad morjem in 67 kilometrov pred ciljem. Sledi 15 kilometrov nevarnega spusta.

Pričakovati je, da med favoriti prave akcije ne bo vse do zaključne kombinacije vzponov. Malo po 200. kilometru etape, takoj po letečem cilju v Le Motti, se cesta spet postavi pokonci. Vzpon na prelaz prve kategorije Foscagno (14,6 kilometra dolg klanec s 6,3-odstotnim povprečnim naklonom in najstrmejšim delom, kjer je naklonina 11-odstotna) bo najbrž ključni del etape. Vrh klanca leži skoraj 2.300 metrov nad morjem, z njega pa je do cilja le še devet kilometrov.

Zaključni vzpon do smučarskega središča Livignio je še 4,7 kilometra dolg klanec Mottolino. Ta ima povprečni naklon 7,3 odstotka, v najstrmejšem delu pa naklonina dosega kar 19 odstotkov, zato je tudi ta ocenjen kot vzpon prve kategorije. Cilj brutalne etape je 2.385 metrov nad morjem.

Foto: zajem zaslona Vremenoslovci napovedujejo še en lep dan brez padavin, zato pa bo na visoki nadmorski višini mraz, kar utegne zagreniti življenje kolesarskim asom. Dobro plezalno formo sta na tem Giru pokazala francoska brata Valentin in Auréllien Paret-Peintre, Pogačarja utegnejo izzvati pa na višino navajeni Kolumbijci Daniel Martinez, Esteban Chaves in Nairo Quintana, jasno je, da imajo načrte tudi preostali favoriti za skupni seštevek Geraint Thomas, Ben O'Connor, Antonio Tiberi, Thymen Arensman … A Pogačar je favorit številka ena.

Kraljevska etapa letošnjega Gira se bo začela ob 10.40, v cilju pa najboljše kolesarje pričakujejo okoli 17. ure.

Skupni vrstni red po 14. etapi: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 50;00:09

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) + 3:41

3. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) 3:56

4. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 4:35

5. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous) 5:17

6. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadeiers) 6:30

7. Filippo Zana (Ita/Jayco AlUla) 7:26

8. Romain Bardet (Fra/DSM-firmenich PostNL) 7:52

9. Lorento Fortunato (Ita/Astana Qazaqstan) 8:40

10. Alex Baudin (Fra/Decathlon AG2R) 8:56

...

41. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a bike) 52:31

79. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 1;42:46

...

Preberite še: