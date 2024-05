Pogačar na preizkušnji

Po dnevu počitka čaka kolesarje na Giru nekoliko težji preizkus. Dolžina trase od kraja Pompeji do Bocce della Selve bo vsega 142 kilometrov, bo pa zato vodilnega Tadeja Pogačarja, ki je vse od druge etape oblečen v rožnato majico najboljšega, in preostale čakal težji zaključek. Sledila bo namreč dolga vožnja navkreber, ki pa ne bo imela pretirane naklonine, klanec nekoliko spominja na sobotnega na Prati di Tivo, kjer je slovenski kolesar v zaključku pometel s konkurenco in prikolesaril do tretje letošnje zmage na Dirki po Italiji. Vse skupaj se bo z zaprto vožnjo začelo ob 13.05, kolesarje pa na cilju pričakujejo okoli 17. ure.