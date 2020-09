V živo: kolesarji opravili z najtežjim vzponom dneva, ta je zahteval nekaj žrtev

Dirka po Franciji, potek 8. etape:

20 km do cilja: Peters vodi s 37 sekundami pred Zakarinom in 51 pred Skijinšom ter Verono, skupina favoritov z Rogličem in Pogačarjem je 9:28 za vodilnim Francozom, ki je že začel vzpon na Col de Peyresourde (I. kat, 1.569 m.n.v., 9.7 km, 7.8%). Vse bolj kaže na etapno zmago enega izmed ubežnikov.

30 km do cilja: Rogličeva ekipa, z izvrstnim in vsestranskim Belgijcem Woutom Van Aertom na čelu, redči skupino favoritov, v kateri kolesarijo tudi Tadej Pogačar, pa rumeni Adam Yates, pa Egan Bernal. Zadnji je ostal brez pomembnega pomočnika Michala Kwiatkowskega, ki so mu pošle moči. Medtem je Francoz Nans Peters na spustu ušel Zakarinu, ima pa še 9:30 prednosti pred skupino, ki ji poveljuje Jumbo-Visma.

Izidi gorskega cilja na Port de Balès:

1. Nans Peters 20 točk

2. Ilnur Zakarin 15

3. Toms Skujinš 12

4. Carlos Verona 8

5. Neilson Powless 6

6. Soren Kragh Andersen 4

7. Quentin Pacher 2

8. Ben Hermans 1

36 km do cilja: Peters je prvi prečkal Port de Bales in vzel 20 gorskih točk, Zakarin je bil drugi, dvojica pa 36 sekund pred zasledovalci in dobrih 10 pred glavnino, v kateri tempo diktira Jumbo-Visma. Ta je sicer ostala brez Američana Seppa Kussa, ki so mu pošle moči in je popustil. Medtem je odstopil tudi Francoz Lilian Calmejane (Total Direct Energie).

40 km do cilja: Zakarin in Peters sta se otresla Pacherja in se vzpenjata 20 sekund pred peterico Powless, Skuijinš, Verona, Kragh Andersen in Pacher, še slabo minuto in pol za njimi je šest preostalih kolesarjev iz ubežne skupine, glavnina pa za vodilno dvojico zaostaja 10:45. Zaostal je francoski adut Thibaut Pinot, ki ima precejšnje težave, kapetan moštva Groupama-FDJ William Bonnet pa je odstopil.

45 km do cilja: beg Cousina je na zahtevnem vzponu končan, ujela in prehitela ga je trojica Zakarin, Peters in Pacher, moči je že zmanjkalo Cosnefroyju, Morkovu in Rezi. Ubežna skupina se torej trga, v glavnini pa tempo raste, vodilna trojica ima zdaj 11:30 prednosti pred favoriti.

50 km do cilja: na čelu glavnine so zdaj kolesarji Jumbo-Visme s Primožem Rogličem, prednost ubežnikov je spet nekoliko padla, vodilni Cousin ima minuto in 10 sekund prednosti pred dvanajstimi zasledovalci, ti pa še 11 minut in 37 sekund pred glavnino. Vsak čas se bo "cesta postavila pokoncu", kot radi pravijo kolesarji.

Zadnjih 20 kilometrov etape bo peklenskih:

55 km do cilja: tempo v ubežni skupini je bil kot kaže prepočasen za Jeroma Cousina, ki je skočil in si privozil že dobrih 40 sekund prednosti pred preostalimi ubežniki.

Na spustu z Menteja je Danec Kasper Asgreen (Deceuninck QuickStep) poskrbel za hitrostni rekord na letošnjem Touru, dosegel je 97,1 km/h.

60 km do cilja: kolesarji se bližajo vzponu na Port de Bales (1.755 m.n.v, ekstra kategorija, 11,7 km in 7,7 % povprečnega naklona). Trinajsterica ubežnikov ima zdaj 12 minut in 20 sekund prednosti pred glavnino.

65 km do cilja: glavnina počasi zmanjšuje zaostanek za ubežno skupino. Ta zdaj vozi 11 minut in 50 sekund pred glavnino, v kateri so za zdaj tudi vsi slovenski kolesarji. Francoz Romain Bardet (AG2R La Mondiale) je padel na vzponu na Mente, pa nato hitro ujel priključek z glavnino.

80 km do cilja: nosilec pikčaste majice najboljšega hribolazca na dirki Benoit Cosnefroy je v seštevek dodal še 10 točk, ko je prvi prispel na prvi gorski cilj etape, ubežniki imajo na vrhu Menteja še dobrih 13 minut prednosti pred glavnino, med vzponom je ta sicer narasla že na 14:40.

Izidi gorskega cilja:

1. Benoît Cosnefroy 10 točk

2. Quentin Pacher 8

3. Jérôme Cousin 6

4. Fabien Grellier 4

5. Ilnur Zakarin 2

6. Nans Peters 1

Specialisti za šprinte so že v velikih težavah, zaostali so že Caleb Ewan, Elia Viviani, pa Andre Greipel in še nekateri, medtem ko je Italijan Giacomo Nizzoli odstopil. Uradno zaradi poškodbe kolena.

"Mogočih je kar nekaj scenarijev, kako se bodo danes stvari odvile, za nas pa je pomembno, da ostanemo skupaj in pokažemo maksimum," je za RTVSLO pred etapo povedal Primož Roglič.

90 km do cilja: 12 minut in 22 sekund za ubežniki sta preostale tri točke na letečem cilju pobrala še Sam Bennett (2) in Benoit Coquard (1). Ubežna skupina se že vzpenja na Col de Mente, ki je devetnajstič v programu Toura. Nazadnje, leta 2018, ga je prvi prečil Julian Alaphilippe, ki je takrat tudi dobil etapo.

97 km do cilja: na letečem cilju v Senegouganetu je 20 točk pobral Cousin, Mørkøv 17, Skujins 15, Reza 13, Cosnefroy 11, Powless 10, Peters 9, Kragh Andersen 8, Hermans 7, Grellier 6, Pacher 5, Zakarin 4, Verona 3.

Zeleni Sagan je ostal brez novih točk, v razvrstitvi najboljšega po točkah se mu je Bennett približal na - 7.

Povprečna hitrost ubežne skupine v prvi uri etape znaša 43,3 km/h, trinajsterica ima že skoraj 12 minut prednosti pred glavnino.

100 km do cilja: trinajsterica ubežnikov še kar pridobiva prednost, ta zdaj znaša že deset minut in 40 sekund, se pa kolesarji naglo bližajo prvemu vzponu v etapi, Col de Mente (I. kat, 1.349 m.n.n., 6,9 km vzpona s povprečnim naklonom 8,1%). Še pred tem si bodo razdelili točke na letečem cilju v Sengouagnetu. Pričakuje se, da bodo glavni hribolazci na dirki mišice pokazali šele na zadnjem vzponu dneva.

110 km do cilja: prednost ubežnikov znaša že več kot osem minut. Po podatkih organizatorja je glavnina prvih 20 kilometrov etape odpeljala s povprečno hitrostjo 36,8 km/h, ubežniki pa s 47,8 km/h.

"Veliko ljudi me sprašuje, ali je danes napočil čas za maščevanje, a dejstvo je, da sem včeraj izgubil precej časa, danes pa se bomo s kolegi po najboljših močeh potrudili, da se kaj takšnega ne bo več ponovilo," je pred začetkom etape povedal Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je včeraj izgubil belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. To danes nosi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos).

Lastnika je včeraj menjala tudi zelena majica za najboljšega po točkah, Samu Bennettu (Deceuninck QuickStep) jo je slekel Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

120 km do cilja: v ubežni skupini so poleg Zakarina še Benoît Cosnefroy in Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Kevin Reza in Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept), Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step), Neilson Powless (EF), Fabien Grellier in Jérôme Cousin (Total Direct Energie), Carlos Verona (Movistar), Toms Skujins (Trek-Segrafredo), Soren Kragh Andersen (Sunweb) in Ben Hermans (Israel Start-Up Nation).

Glavnina je po tem, ko se je sprijaznila s pobegom, povsem spustila ritem, ubežniki imajo že štiri minute in pol prednosti.

130 km do cilja: po nekaj poskusih se je izoblikovala skupina 13 kolesarjev, ki jim je glavnina dovolila pobegniti. Najvišje uvrščeni kolesar v skupnem seštevku med ubežniki je Rus Ilnur Zakarin (CCC), ki s 16:39 zaostanka za rumenim Adamom Yatesom (Mitchelton-Scott) zaseda 44. mesto.

Čeprav rumeno majico tudi danes brani Britanec Yates, bo danes glavna tarča favoritov za končno zmago najbrž Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki v skupnem seštevku zaseda drugo mesto s tremi sekundami zaostanka za vodilnim, a velja za prvega favorita za zmago na letošnjem Touru.

Štart: Direktor Toura Christian Prudhomme je še osmič letos zamahnil z zastavico in kolesarji so začeli 8. etapo, ki jih bo popeljala prek treh zahtevnih vzponov, dveh prve in enega ekstra kategorije. Etapo je začelo 172 kolesarjev, je sporočil prireditelj dirke.