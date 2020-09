Priložnost za Mezgeca, Roglič in Pogačar z enim očesom v Pirenejih

Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta lahko danes nekoliko spočila noge, a zato že odločneje zavrtela pedala v soboto in nedeljo.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Trije gorski cilji čakajo kolesarje v sedmi etapi Dirke po Franciji. Ne, ni gorska, saj so ti vzponi III. in IV. kategorije. Trasa je nastavljena tako, da se bodo na koncu za dnevno zmago udarili šprinterji. Torej, nova priložnost za Luko Mezgeca. Primož Roglič in Tadej Pogačar bosta z mislimi že v Pirenejih.

Čeprav je Primož Roglič po šesti etapi dejal, da gre dan za dnem in bo o dveh težjih pirenejskih etapah razmišljal pozneje, mu bodo misli verjetno že danes kdaj odplavale proti soboti in nedelji, ko sta na sporedu novi preizkušnji za tiste, ki se borijo za skupno zmago.

Med njimi je tudi nosilec bele majice za najboljšega mladega kolesarja Tadej Pogačar, ki je v skupnem seštevku na tretjem mestu, tik za Rogličem, medtem ko bo rumeno majico še dva dneva zagotovo nosil Adam Yates.

Prav moštveni kolega britanskega kolesarja pri Mitchelton Scott Luka Mezgec pa bo danes iskal novo priložnost za odmevnejši rezultat. Čeprav je moral v četrtek pomagati vleči voz glavnine za kapetana Yatesa, bo stisnil zobe in zaključku šprinta poskušal najti pravo pot. V zadnji šprinterski etapi je bil šesti, njegova želja pa je zagotovo priti med najboljše tri, medtem ko tista skrita želja cilja celo na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. A se zaveda, da je konkurenca na francoski kolesarski pentlji izjemno močna.

"Če bo Adam dober, bomo delali zanj. Danes je spet šprint," je dal Mezgec za nacionalno televizijo vedeti, da bodo stali ob strani Yatesu, če bo še naprej v igri za skupno zmago, pa čeprav je na Tour prišel po etapne dosežke.

Celotno petkovo dogajanje se bo začelo ob 13.35 v Millauu, razgibana trasa bo šla prek treh gorskih ciljev. Prva dva bosta III. kategorije (Cote de Luzencon – 3,1 km/6% naklon - in Col de Peyronnenc – 14,5 km/3,9% naklon), zadnji pa bo celo IV. kategorije, ki ga predstavlja Cote de Paulhe (1,1 km/7% naklon).

Nato se bo vse skupaj preselilo v ravninske vode, cilj pa bo po 168 kilometrih, ko se pričakuje ciljni šprint, v Lavaurju.

Do zdaj smo videli tri etape s šprintom, junaki pa so bili Alexander Kristoff (UAE Emirates), Caleb Ewan (Lotto Soudal) in Wout van Aert (Jumbo Visma). Zanimivo je tudi v boju za zeleno majico, ki pripada tistemu z največ točkami. Sam Bennett (Deceuninck Quick-Step) je trenutno vodilni, za ovratnik pa mu diha Sagan (Bora Hanshroge), ki bi rad na Touru še osmič v karieri osvojil to majico.