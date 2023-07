Pogačar kot Roglič?

Na Dirki po Franciji je nov dan in po dveh šprinterskih etapah spet čas za tiste kolesarje, ki jih zanima rumena majica. Ljubitelji kolesarstva se verjetno dobro spomnijo, da je na praktično identični trasi od Pauja do Larunsa pred tremi leti Tadej Pogačar slavil dnevno zmago, Primož Roglič pa je takrat kot prvi Slovenec oblekel rumeno majico na najbolj prestižni dirki na svetu. Bo danes Pogi prav tako končal dan oblečen v rumeno? V skupnem seštevku za moštvenim kolegom Adamom Yatesom zaostaja za vsega šest sekund. In tudi takrat je Adam Yates dan začel v rumenem, pred Roglo pa je imel tri sekunde prednosti. Dogajanje bomo v živo od 13. ure naprej pospremili tudi na Sportalu.

Zakaj je treba iskati vzporednice z etapo izpred treh let in današnjo, lahko vidimo že na prvi pogled, saj sta začetek in konec trase identična. Dogajanje se bo tudi danes namreč začelo v kraju Pau in končalo v Larunsu. Trasa bo zelo podobna. Konec je enak kot pred tremi leti, ko so morali kolesarji sprva opraviti z gorskim ciljem III. kategorije Col d'Ichere (4,2 km/7-% naklon), nakar je sledil še Col de Marie Blanque (7,7 km/8,6-% naklon).

A cilj ni bil na vrhu in niti letos ne bo. Sledi namreč spust do kraja Bielle, cesta pa se nato rahlo vzpenja do cilja v Larunsu. In kako se je pred tremi leti razpletalo? Tadej Pogačar je skočil na Col de Marie Blanque, za njim pa so šli Primož Roglič, Mikel Landa in Egan Bernal.

Spomin na zaključek etape pred tremi leti

What a finish and a double for 🇸🇮 Slovenia!

Relive the final kilometre and @Tamaupogi's sprint win!



Quel final avec un doublé slovène !

Revivez le dernier kilomètre et le sprint victorieux de 🇸🇮 @TamauPogi à Laruns !#TDF2020 pic.twitter.com/ZNjxOsrbtL — Tour de France™ (@LeTour) September 6, 2020

Na vrhu prelaza sta se slovenska kolesarja udarila za bonifikacijske sekunde in bi na koncu skoraj padla, potem ko je Pogi pogledoval nazaj. Roglič je bil takrat na vrhu hitrejši in dobil pet bonifikacijskih sekund, medtem ko jih je osem pripadlo ubežniku Marcu Hirschiju. Ravno v tistem trenutku je Rogla virtualno oblekel rumeno majico, po koncu dneva pa jo je imel tudi dejansko na svojih plečih. Kot prvemu Slovencu je uspel ta podvig. Etapne zmage se je v šprintu peterice nato veselil Pogačar, ki je z izjemno vožnjo v predzadnji etapi v kronometru slekel rojaka in se kot prvi Slovenec veselil skupne zmage na Touru.

Danes bo imel član UAE Emirates prav tako priložnost, da belo majico za najboljšega mladega kolesarja zamenja za rumeno vodilnega, če se bo odločil za podoben podvig kot pred tremi leti.

Foto: A. S. O.

A bo zanimivo že pred koncem. Vsega skupaj bodo kolesarji opravili s 162,7 km, kar je skoraj deset kilometrov več kot pred tremi leti. Po začetni ne preveč zahtevni trasi se bo vse skupaj začelo dogajati na 70. kilometru, ko se bodo kolesarji začeli vzpenjati na gorski cilj ekstra kategorije. Col de Soudet (15,2 km/7,2-odstotni naklon) je bil tudi leta 2020 vključen, vendar so šli kolesarji sprva še na Col de la Hourcere in po krajšem spustu nato na Col de Soudet. Letos gredo neposredno na ta gorski cilj. Po spustu bo nekaj časa za predah, nakar bodo prišli na vrsto Col d'Ichere in Col de Marie Blanque ter zanimiv zaključek.

Za Pogačarja mamljive bonifikacijske sekunde na gorskem in samem cilju

Za razliko od torkove etape, ko ni bilo velike želje po begu, bo danes povsem drugače, saj so na voljo točke na gorskih ciljih. S taktičnega vidika bi lahko v ekipi Tadeja Pogačarja skušali do zadnjega gorskega cilja nevtralizirati pobeg, saj se zavedajo, da je Pogi močnejši od Jonasa Vingegaarda v neposrednem šprinterskem boju.

Kakšno dirkanje za danes pripravlja Tadej Pogačar? Foto: Reuters In na Col de Marie Blanque bodo na voljo bonifikacijske sekunde. Če pridejo najboljši še do ciljnega šprinta, pa bi slovenski šampion zagotovo odščipnil Dancu še kakšno dodatno bonifikacijsko sekundo ob prečkanju ciljne črte. Zato bo zanimivo spremljati, kako bodo ekipe uporabile taktične prijeme v peti etapi Dirke po Franciji.

Pred današnjim dnem ima Pogi pred Vingegaardom 11 sekund prednosti, naš junak pa za moštvenim kolegom Adamom Yatesom zaostaja šest sekund. Britanec je bil rumen tudi pred tremi leti, ko je po koncu dneva izgubil vodstvo in ga predal Rogliču.

"Bomo videli, kako bo. Na zadnjem gorskem cilju so bonifikacijske sekunde, na katere zagotovo cilja Pogačar. Vsaka sekunda namreč šteje," so bile besede vodilnega Yatesa za nacionalno televizijo pred današnjim gorskim izzivom v Pirenejih.

Rezultati pred 5. etapo Dirke po Franciji

