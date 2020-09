Roglič in Pogačar pred peklom

Na Dirki po Franciji je po torkovem zatišju čas za novi kolesarski spektakel. Pred glavnimi akterji je 170 kilometrov dolga trasa, na kateri izstopata dva gorska cilja ekstra kategorije – Col de la Madeline in zaključni Col de la Loze. Na nekaterih delih je naklon celo več kot 20-odstoten. Primož Roglič brani rumeno majico in ima pred Tadejem Pogačarjem 40 sekund prednosti.

Alpski pekel se bo začel ob 12.30 v Grenoblu na nadmorski višini 242 metrov in končal na prelazu Col de la Loze (2304 m). A bo prvi gorski cilj Col de la Madeleine (17,1 kilometra in 8,4-odstotni naklon). Sledil bo spust, nekaj kilometrov predaha in zaključni vzpon na Col de la Loze (21,5 kilometra in 7,8-odstotni naklon). Oba gorska cilja sta ekstra kategorije in bosta lahko premešala karte med vodilnimi.

Pričakujemo razburljivo etapo, saj bodo tisti, ki nekoliko zaostajajo v skupnem seštevku za vodilnim Primožem Rogličem, skušali pridobiti nekaj časa. Vendarle se zavedajo, da je član Jumbo-Visme izjemno močan v kronometru, ki bo v soboto.

Zagotovo bo poizkušal tudi Tadej Pogačar, ki najbolj diha za vrat rojaku. Njegov zaostanek znaša 40 sekund, prav član UAE Emirates pa je do zdaj pokazal najmočnejše noge in si upal najbolj napadati, ko se je cesta postavila pokonci.

Verjetno bo najbolj razburljivo na zadnjem vzponu na Col de la Loze. Na 18. in 19. kilometru bo povprečni naklon okoli 11-odstoten, določeni predeli pa so čez 20-odstotni. Zadnja 2,5 kilometra pred ciljem bosta naredila dodatno selekcijo s povprečnim desetodstotnim naklonom.

Jasno je, da zmagovalec etape dobi dodatnih deset sekund bonusa, drugi šest, tretji štiri, zato bo zanimivo videti, kako se bo odzvala ekipa Jumbo Visme. Pričakujemo lahko, da bodo tudi danes pustili beg, saj bodo s tem neposrednim tekmecem odščipnili dodatne sekunde, ki bi jih prejeli v primeru, da osvojijo enega od prvih treh mest.