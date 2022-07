Po dolgem času spet priložnost za sprinterje

Danes je na sporedu šele tretja ravninska etapa na 109. Dirki po Franciji, nazadnje so bili sprinterji v ospredju tretji dan Toura še na Danskem, ko je etapo dobil nizozemski sprinter Dylan Groenewegen, moštveni kolega našega Luke Mezgeca pri moštvu BikeExchange – Jayco. Dan pred tem je v sprintu slavil še en Nizozemec, Fabio Jakobsen (QuickStep – Alpha Vinyl), a zadnje dni so se sprinterji ukvarjali predvsem s tem, da so na strupene klance prišli še v časovni zapori. Vsem je uspelo, zagotovo pa v dneh, ko so bili v prvem planu njihovi kolegi, specialisti za hribe, niso varčevali z močmi.

No, danes bodo "počivali" hribolazci, dirkale pa bodo ekipe s favoriti za sprinterske zmage. Le Jumbo-Visma bo imela spet naporen dan, braniti mora v prvi vrsti rumeno majico Danca Jonasa Vingegaarda, v boj za točke pa se bo podal tudi njen nosilec zelene, neutrudni Belgijec Wout van Aert.

Foto: zajem zaslona

A današnja etapa je ravninska "po francosko", kar pomeni, da kolesarje na trasi vseeno čakajo trije kategorizirani vzponi. Dva tretje in eden druge kategorije.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.05, ob 13.20 bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo enkrat med 17.26 in 17.49.

Skupni seštevek (12/21): 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 46:28:46

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:22

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:26

4. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 2:35

5. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 3:44

6. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 3:58

7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 4:07

8. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 7:39

9. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:32

10. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 10:06

...

15. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 21:37

82. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 1:50:30

84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 1:54:55

119. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 2:22:16

...

Nosilci majic: Rumena: Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) Zelena: Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) Pikčasta: Simon Geschke (Nem/Cofidis) Bela: Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

Foto: zajem zaslona

