Pogačar proti Vingegaardu, začenja se odločilna bitka za Tour

Danes se v Chatalion-Sur-Chalaronnu začenja peklenski konec tedna 110. Dirke po Franciji. Že današnja etapa bo pokazala, kakšna so razmerja moči na dirki vseh dirk, a to bo le ogrevanje pred koncem tedna, v katerem se bo že dodobra pokazalo, kakšna so resnična razmerja moči. Nosilec rumene majice in branilec lanske zmage s francoske pentlje, Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ter dvakratni šampion Toura Tadej Pogačar (UAE Emirates) sta se dobro merila že v prvih 12 etapah letošnje dirke, a je bilo to bolj ali manj le ogrevanje za preizkušnje, ki so jih prireditelji nanizali v prihodnjih šestih dneh.

Pogačar se še spominja leta 2020

"Da, jutri bo med nama zagotovo boj do konca," je včeraj o prihajajočem spopadu s Pogačarjem povedal Vingegaard, medtem ko si je slovenski as zaželel, da bi se etapa s ciljnim vzponom na Grand Colombier, epski, 17,4 kilometra dolg klanec s 7,1-odstotno povprečno naklonino in deli, kjer ta presega deset odstotkov, odvila tako, kot se je podobna leta 2020. Takrat je 24-letnik s Klanca pri Komendi prav na Colombieru premagal Primoža Rogliča in kasneje tudi osvojil svoj prvi Tour de France.

"Klanec naj bi mi ustrezal, prevozil sem ga že na Touru leta 2020. Spomnim se, da sva s Primožem sprintala na vrhu in upam na podoben scenarij," je včeraj povedal slovenski as, ki za Vingegaardom v skupnem seštevku zaostaja pičlih 17 sekund. Colombier bo zaključek druge najkrajše etape letošnje dirke, če izvzamemo dobrih 22 kilometrov dolg torkov kronometer. Le zadnja, bolj ali manj ekshibicijska etapa s ciljem na Elizejskih poljanah je krajša, a bo tista v nedeljo skoraj povsem ravninska, medtem ko bodo morali na današnji kolesarji premagati več kot 2.400 višinskih metrov.

Prvih 75 kilometrov današnje etape, ki se bo z zaprto vožnjo v Chatalion-Sur-Chalaronnu začela ob 13.45 in predvidoma po desetih minutah ob 13.55 začela tudi zares, je bolj ali manj ravninskih. Nato za ogrevanje kolesarje čaka nekategoriziran in dokaj nezahteven klanec, preden se bo na 120. kilometru začel zahteven ciljni vzpon. Tour danes prihaja na obronke Alp, v gorovje Jura, nekakšno predsobo največjega in najbolj impozantnega evropskega gorovja. Tu naj bi imel Vingegaard nekaj prednosti pred Pogačarjem, a to bo moral danski as danes tudi dokazati.

Utegne favorita kdo presenetiti?

Če se bo kateri od glavnih favoritov danes znašel v težavah, se mu v prihodnjih dneh ne piše nič dobrega. Povsem mogoče je, da bosta Pogačar in Vingegaard danes še skrivala svoje adute in zgolj pazila drug na drugega, njuno morebitno neaktivnost pa bi utegnili za svoj trenutek slave izkoristiti kolesarji, kot so Jai Hindley, Daniel Martínez, Valentin Madouas, Mikel Landa, Jack Haig, Tom Pidcock, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Ben O'Connor, Felix Gall, Simon Yates, Guillaume Martin, Ruben Guerreiro, Michael Woods, Tobias Johannessen, Thibaut Pinot … A to je glede na videno malo verjetno.

Najverjetnejši je nov neposreden spopad glavnih favoritov za skupno zmago in potencialno menjava v skupnem vodstvu na dirki. Vprašanje je tudi, katera od ekip bo poskušala nadzorovati dirko in omejevati ubežnike, vlogo favoritov so si tudi zato najbrž vodilni možje obeh ekip včeraj podajali. A rumeno majico brani Jumbo-Visma, ki ima zagotovo tudi načrt, kako omejiti vselej agresivnega Pogačarja. Obeta se nam prava kolesarska poslastica, ki se bo končala enkrat med 17.12 in 17.32. Vročina utegne biti dejavnik v prvem delu etape, na višini bo bolj prijetno.

V soboto in nedeljo sledita še zahtevnejši alpski etapi z več kot štiri tisoč metri plezanja, po ponedeljkovem dnevu odmora pa edini kronometer in v sredo strah vzbujajoča kraljevska 17. etapa z več kot 5.400 "višinci".

Izidi in skupni vrstni red po 12. etapi:

