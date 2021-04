Pogačar in Roglič prvič letos v istem ringu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z nekaj manj kot 14 kilometrov dolgim posamičnim kronometrom se bo v baskovskem Bilbau na severu Španije na velikonočni ponedeljek začela 60. Dirka po Baskiji. To bo hkrati tudi prvi letošnji poligon, na katerem bosta svoje moči merila prvi in drugi kolesar sveta Primož Roglič in Tadej Pogačar. Dirka po Baskiji zaradi razgibanosti terena velja za eno najzahtevnejših dirk v koledarju svetovne serije.

Za 22-letnega Tadeja Pogačarja bo šestdnevna dirka po baskovski pokrajini tretja etapna dirka v tej sezoni, za devet let starejšega rojaka Primoža Rogliča pa šele druga.

Mlajši iz udarnega slovenskega dvojca ima letos za pasom že skalp z "domače" februarske dirke po Združenih arabskih emiratih, z zmago na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja pa je postal tudi kralj dveh morij, medtem ko je Roglič sezono 7. marca začel s strumnimi koraki od Pariza do Nice, nato pa zadnji dan po kalvariji padcev in lovljenju glavnine (spet) ostal brez skoraj že dobljene zmage na dirki.

Roglič si je pri enem od padcev izpahnil ramo in pridelal grde odrgnine na levi strani telesa, a je, kot kaže, nared za nove bitke.

Pogačar in Roglič sta na isti etapni dirki nazadnje kraljevala lansko jesen na Dirki po Franciji, kjer je Pogačar v predzadnji etapi s spektakularnim kronometrom preobrnil izid in se nepričakovano dokopal do skupne zmage na dirki, ki v kolesarstvu šteje največ.

Rogličeva zmaga v Baskiji leta 2018 pomenila takrat vrhunec njegove kariere

Roglič je v Baskiji že zmagal, in sicer leta 2018, kar je bila njegova največja zmaga do tistega trenutka, medtem ko je Pogačar leto pozneje dirko končal kot najboljši mladi kolesar in šesti v skupni razvrstitvi.

Zasavec je 7. aprila 2017 takole opisal takratni uspeh: "Zmaga mi pomeni največ do zdaj. Po vseh kriterijih je to največja zmaga. To je bil cilj letošnje sezone − doseči zmago v etapni dirki, enotedenski dirki svetovne serije. To mi je uspelo na začetku sezone. Z optimizmom gledam v nadaljevanje."

Za uvod kronometer, ki ga bo Pogačar odpeljal v dresu državnega prvaka

Dirka po Baskiji se bo danes začela z razgibanim kronometrom (13,9 km) v Bilbau (Pogačar bo prvič dirkal v dresu državnega prvaka) in končala šest dni pozneje, v soboto, 10. aprila, s kraljevsko etapo od Ondarroe do Arrate, s kar sedmimi kategoriziranimi vzponi (112 km).

Druga in tretja etapa bosta gorski s ciljnim vzponom, razgibani pa bosta tudi četrta in peta etapa.

Profil 1. etape na Dirki po Baskiji (13,9 km, razgibana trasa, ki se bo začela z 2,6 km dolgim vzponom, sledil bo spust in 500-metrski zaključek navkreber do parka Etxebarria z nakloni do 19 odstotkov).

Štartna lista Slovencev za uvodni kronometer na Dirki po Baskiji: Primož Roglič (Jumbo-Visma) 14:12



Jan Polanc (UAE Emirates) 14:50 Tadej Pogačar (UAE Emirates) 17:13

Slovenca brez dvoma sodita med glavne favorite za zmago, načrte pa jima bodo skušali prekrižati tudi v taboru Ineos Grenadires, ki v Baskijo prihaja z izredno močno zasedbo (zmagovalec Dirke po Kataloniji Adam Yates, zmagovalec lanske Dirke po Italiji Tao Geoghegan Hart in predlanskega Gira Richard Carapaz).

Strokovnjaki med favorite uvrščajo še Jakoba Fuglsanga (Astana Tech), Martina Guillaumeja (Cofidis), Mikela Lando iz ekipe Bahrain-Victorious, Alejandra Valverdeja (Movistar), ki bo s skoraj 41. leti najstarejši na štartu, Maxa Schachmanna (BORA) …

Ekipa Jumbo-Visme za Dirko po Baskiji: Roglič, Tobias Foss, Christoph Pfingsten, Lennard Hofstede, Antwan Tolhoek, Sam Oomen in Jonas Vingegaard. Ekipa UAE Emirates za Dirko po Baskiji: Pogačar, Polanc, Valerio Conti, Brandon McNulty, Diego Ullisi, Marc Hirschi in Rafal Majka. V vlogi športnega direktorja bo Andrej Hauptman.

Na dirki bo kar 45 španskih kolesarjev, od tega trije slovenski. Poleg Rogliča in Pogačarja bo tam še Jan Polanc (UAE Emirates).