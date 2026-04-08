Sreda, 8. 4. 2026, 14.53
Dirka po Baskiji, 3. etapa: Basauri – Basauri (152,9 km)
V živo: nevarna kolesarja v vodstvu, Gal Glivar napadel iz glavnine
Po zahtevni gorski etapi kolesarje danes na Dirki po Baskiji čaka nekoliko manj zahtevna preizkušnja, a vseeno ni lahko. Na trasi okoli Basaurija bodo prevozili slabih 153 kilometrov in premagali več kot 2.800 višinskih metrov. Na sporedu so trije kategorizirani vzponi z eksplozivnim zaključkom. Na papirju gre za najlažjo etapo letošnje Baskije, a kolesarstvo pogosto preseneti, zato ni izključeno, da bo tako tudi tokrat. Uradni start je bil ob 13.40, prihod v cilj pa pričakujemo nekaj po 17. uri. Dopoldne je iz vrst ekipe Soudal Quick-Step prišla informacija, da Mikel Landa, ki je včeraj grdo padel na spustu, z dirko ne bo nadaljeval. Na včerajšnji etapi je Španca zadel avto z dežurnim zdravnikom dirke.
Dirka po Baskiji, 3. etapa v živo:
15 km do cilja: Laurence in Arrieta imata zdaj 33 sekund prednosti pred deveterico zasledovalcev, 2:15 pred trojico z Glivarjem in 2:55 pred glavino z Rogličem in Seixasom. Skupno vodstvo 19-letnega Francoza še ni ogroženo, Arrieta ima namreč v skupnem seštevku več kot pet minut zaostanka. Van Wilder je med ubežniki še najvišje uvrščen v skupnem seštevku s 4:29 zaostanka za Seixasom.
25 km do cilja: Iz glavnine se je izstrelila trojica Gal Glivar (Alpecin – Premier Tech), Adria Pericas (UAE Emirates – XRG) in Sinuhe Fernandez (Burgos Burpellet BH). Zdaj lovijo skupino devetih kolesarjev, ki z 22 sekundami sledi vodilni dvojici.
27 km do cilja: Na spustu z Bikotx-Gane sta se iz že nekoliko razredčene in raztrgane ubežne skupine odpeljala Francoz Alex Laurence (Ineos Grenadiers) in Španec Igor Arrieta (UAE Emirates – XRG). Vsekakor nevarna kolesarja, ki se lahko tudi prek zadnjega kategoriziranega vzpona (Sarasola – 2 km/5,6 %) pripeljeta s prednostjo pred zasledovalci. Glavnina z Rogličem in Seixasom se je ubežnikom približala na minuto in 25 sekund, a zdaj vozi dve minuto za špansko-francoskim dvojcem.
60 km do cilja: Kolesarji so opravili s prvim kategoriziranim klancem dneva, v ospredju je zdaj 16 kolesarjev, ki ima 1:45 prednosti pred glavnino.
81 km do cilja: Kolesarji se zdaj vzpenjajo na prvi kategoriziran klanec dneva, Barrerilla (5 km/6,5 %), pred nekaj kilometri pa se je le izoblikovala večja skupina ubežnikov. Glavnini beži štirinajsterica, v kateri so tudi Ilan van Wilder, Lorenzo Fortunato, Guillaume Martin, Igor Arrieta ... Ima 1:25 prednosti.
Medtem je z dirke odstopil še eden od favoritov, mladi mehiški zvezdnik moštva UAE Emirates - XRG Isaac del Toro. Več kolesarjev Emiratov je bilo vpletenih v padec, najhuje jo je skupil prav del Toro.
Isaac Del Toro had abandoned the race due to a crash in the first part of the stage.
108 km do cilja: Vse od štarta se vrstijo napadi v glavnini, a so bili vsi poskusi pobega do zdaj neuspešni. Nazadnje je skočil Španec Marc Soler (UAE Emirates – XRG), in uspel nekoliko raztrgati glavnino.
13.40: Kolesarji so se pognali s štarta v Basauriju. Primož Roglič razgibano, slabih 153 kilometrov dolgo preizkušnjo začenja kot drugi v skupnem seštevku, za nosilcem rumene majice, francoskim najstnikom Paulom Seixasom, ima po dveh etapah 1:59 zaostanka.
Iz tabora ekipe Soudal Quick-Step so dopoldne sporočili, da njihov kapetan Mikel Landa, ki je včeraj grdo padel na spustu, pred tem pa je bil povsem v stiku z ostalimi favoriti, danes z dirko ne bo nadaljeval. Zdravniški pregled je sicer pokazal, da Bask pri padcu ni utrpel zlomov ali trajnih poškodb, a so se v ekipi odločili, da je bolje, da zapusti dirko, da si telo lahko popolnoma opomore. Landa naj bi če natanko mesec dni startal na Dirki po Italiji, ki se bo začela v Bolgariji.
Lando je na enem od ozkih odsekov ceste na spustu zadelo vozilo z zdravnikom dirke, v Špančevi ekipi so zaradi dogodka ogorčeni. "Zdravniški avtomobil je preprosto zbil Lando s kolesa na hitrem spustu. In dobili nismo enega opravičila," je bil jezen direktor ekipe Soudal Quick-Step Jurgen Fore.
Pred etapo
Prva polovica tretje etape ni posebej zahtevna, proti zaključku pa sledita dva vzpona druge kategorije: Barrelila (pet kilometrov, 6,5-odstotni naklon) in Bikotx-Gane (osem kilometrov, 4,9-odstotni naklon). V zadnjih sedmih kilometrih sledita še dva krajša, a eksplozivna klanca, ki ponujata priložnost za puncheurje (kolesarje, ki izstopajo na kratkih, strmih in eksplozivnih vzponih, op. a.). Zadnjih 400 metrov se vzpenja s skoraj devetodstotnim naklonom.
Profil trase tretje etape Dirke po Baskiji:
Med favorite za zmago sodijo kolesarji, ki že krojijo razplet v skupnem seštevku. Od vodilnega Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM Team), ki se je izkazal kot najmočnejši hribolazec letošnje dirke, Isaaca del Tora (UAE Emirates) in Primoža Rogliča (RedBull - BORA - hansgrohe), ki sta ustvarjena za takšne eksplozivne zaključke.
Svoje priložnosti bodo iskali tudi Ion Izagirre, Mattias Skjelmose (Lidl - Trek), ki je včeraj pokazal, da lahko parira najboljšim hribolazcem, ter Cian Uijtdebroeks (Movistar). Ne gre odpisati niti eksplozivnih specialistov. Presenetijo lahko tudi Axel Laurance (INEOS Grenadiers), domačin Alex Aranburu (Cofidis), ki bo imel podporo domačih navijačev, ter Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers) – kljub včerajšnjemu padcu in časovni izgubi.
Roglič je po včerajšnjem tretjem mestu v etapi skupno napredoval na drugo. Za vodilnim Francozom zaostaja skoraj dve minuti (+1:59)
Etapa se bo začela ob 13.40, zaključek pa pričakujemo nekaj po 17. uri.
