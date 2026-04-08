V živo: nevarna kolesarja v vodstvu, Gal Glivar napadel iz glavnine

Dirka po Baskiji, 3. etapa v živo:

15 km do cilja: Laurence in Arrieta imata zdaj 33 sekund prednosti pred deveterico zasledovalcev, 2:15 pred trojico z Glivarjem in 2:55 pred glavino z Rogličem in Seixasom. Skupno vodstvo 19-letnega Francoza še ni ogroženo, Arrieta ima namreč v skupnem seštevku več kot pet minut zaostanka. Van Wilder je med ubežniki še najvišje uvrščen v skupnem seštevku s 4:29 zaostanka za Seixasom.

25 km do cilja: Iz glavnine se je izstrelila trojica Gal Glivar (Alpecin – Premier Tech), Adria Pericas (UAE Emirates – XRG) in Sinuhe Fernandez (Burgos Burpellet BH). Zdaj lovijo skupino devetih kolesarjev, ki z 22 sekundami sledi vodilni dvojici.

27 km do cilja: Na spustu z Bikotx-Gane sta se iz že nekoliko razredčene in raztrgane ubežne skupine odpeljala Francoz Alex Laurence (Ineos Grenadiers) in Španec Igor Arrieta (UAE Emirates – XRG). Vsekakor nevarna kolesarja, ki se lahko tudi prek zadnjega kategoriziranega vzpona (Sarasola – 2 km/5,6 %) pripeljeta s prednostjo pred zasledovalci. Glavnina z Rogličem in Seixasom se je ubežnikom približala na minuto in 25 sekund, a zdaj vozi dve minuto za špansko-francoskim dvojcem.

60 km do cilja: Kolesarji so opravili s prvim kategoriziranim klancem dneva, v ospredju je zdaj 16 kolesarjev, ki ima 1:45 prednosti pred glavnino.

81 km do cilja: Kolesarji se zdaj vzpenjajo na prvi kategoriziran klanec dneva, Barrerilla (5 km/6,5 %), pred nekaj kilometri pa se je le izoblikovala večja skupina ubežnikov. Glavnini beži štirinajsterica, v kateri so tudi Ilan van Wilder, Lorenzo Fortunato, Guillaume Martin, Igor Arrieta ... Ima 1:25 prednosti.

Medtem je z dirke odstopil še eden od favoritov, mladi mehiški zvezdnik moštva UAE Emirates - XRG Isaac del Toro. Več kolesarjev Emiratov je bilo vpletenih v padec, najhuje jo je skupil prav del Toro.

— Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2026

#Itzulia2026 - Isaac Del Toro had abandoned the race due to a crash in the first part of the stage. pic.twitter.com/zqzlWdlqXq — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) April 8, 2026

108 km do cilja: Vse od štarta se vrstijo napadi v glavnini, a so bili vsi poskusi pobega do zdaj neuspešni. Nazadnje je skočil Španec Marc Soler (UAE Emirates – XRG), in uspel nekoliko raztrgati glavnino.

13.40: Kolesarji so se pognali s štarta v Basauriju. Primož Roglič razgibano, slabih 153 kilometrov dolgo preizkušnjo začenja kot drugi v skupnem seštevku, za nosilcem rumene majice, francoskim najstnikom Paulom Seixasom, ima po dveh etapah 1:59 zaostanka.