Ben Healy do etapne zmage, Almeida ostaja v vodstvu

Irec Ben Healy je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Baskiji, 172,3 kilometra dolge preizkušnje od Urdune do Gernika-Loma. Kolesar ekipe EF Education-EasyPost je na cilj prišel minuto in 48 sekund pred skupino favoritov, v kateri je bil tudi vodilni v skupnem seštevku, Portugalec Joao Almeida, član ekipe UAE Emirates.

Almeida ima pred zadnjo etapo v skupnem seštevku 30 sekund prednosti pred Nemcem Maximilianom Schachmannom, tretje mesto pa zaseda še en Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-Bora hansgrohe), zaostaja 38 sekund.

Peta etapa je bila zelo razgibana. Vsebovala je štiri kategorizirane vzpone, a nobenega resnega v zaključku. Pričakoval se je pobeg, do njega je tudi prišlo, v ubežni skupini so bili tudi močni kolesarji, kot so Pello Bilbao, Julian Alaphilippe, Bruno Armirail, Warren Barguil in Healy. Predvsem Barguil je bil nevaren za skupni seštevek, zato veliko možnosti, da bi pobeg uspel, ni bilo.

Joao Almeida ostaja v skupnem vodstvu. Foto: Guliverimage

Healy, ki je pred etapo za vodilnim zaostajal 21 minut in 58 sekund, se je 55 kilometrov pred ciljem odločil, da poskusi sam, napad pa mu je tudi uspel. Varno je vzdrževal svojo prednost, v ozadju pa se je, potem ko je glavna skupina ujela preostale ubežnike, na zadnjem kratkem klancu razplamtel boj za drugo mesto. Dobil ga je Francoz Axel Laurance, tretje mesto pa je zasedel Italijan Simone Velasco, ki je poskrbel za edino spremembo v skupnem seštevku najboljših deset, prebil se je na deveto mesto.

"V ubežni skupini sva bila dva iz naše ekipe. A nismo hoteli tvegati, odločili smo se, da poskusim. Imel sem močne noge, vesel sem, da mi je uspelo," je po zmagi dejal 24-letni Healy, ki je zabeležil svojo deveto profesionalno zmago in prvo po lanskem juniju, ko je dobil etapo na dirki Po Sloveniji.