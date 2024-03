V živo: Roglič se ogreva

V živo:

138 km do cilja - Ubežnik je bil ujet, glavnina je spet skupaj.

147 km do cilja - Prednost Pascala Eenkhoorna je narasla na 2:30.

155 km do clja – Pospešek Pascala Eenkhoorna. Kolesar ekipe Lotto Dstny se je od glavnine odlepil na 25. kilometru in si nabral nekaj sekund prednosti.

12.50 - "Ne vem, ali Roglič ni hotel ali mogel slediti. To bi morali njega vprašati," je včeraj na vprašanje, kaj si misli o dejstvu, da je na letečem cilju Rogliču vzel štiri bonifikacijske sekunde, odgovoril Remco Evenepoel.

12.35 – Druga etapa se je začela. Glavna favorita za skupno zmago na tej francoski dirki sta Primož Roglič (BORA - hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Belgijec je v nedeljo na letečem cilju odščipnil 4 bonifikacijske sekunde Rogliču. Prave noge bosta morala pokazati že v torek, ko bo na sporedu posamični kronometer.

🚩 C’est parti pour l’étape 2



🚩 And off we go for stage 2#ParisNice pic.twitter.com/Gx2PlVkr5F — Paris-Nice (@ParisNice) March 4, 2024

12.30 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes bomo pospremili dogajanje na Dirki Pariz-Nica, na kateri je čas za 2. etapo. Ta bo dolga 179 kilometrov in je pisana na kožo šprinterjem. Bosta imela razlog za zadovoljstvo Dylan Groenewegen in njegov pomočnik Luka Mezgec?

Rezultati 1. etape

