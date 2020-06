Česa takšnega še ne pomni #video

Po koronakrizi smo lahko marsikje videli izropane kolesarske trgovine, kolesarski servisi pa so pokali po šivih. Očitno smo Slovenci kolesarski narod, in to še bolj, kot smo bili pred epidemijo. Poklicali smo v kolesarski servis in v kolesarsko trgovino, kjer so nam iz prve roke povedali svoje izkušnje.

Ponekod do nadaljnjega koles ne sprejemajo več

Športni servis Kojot v Ljubljani deluje že več kot 15 let. Naš sogovornik Roman Veble nam je priznal, da ne pomni, kdaj je imel v svojem servisu takšno gnečo oziroma toliko koles, ki so potrebovala servis.

"Prvi dan po koronakrizi, ko smo lahko odprli servis, je bilo najhuje. Sicer imamo pogostokrat gnečo, je pa res, da je letošnja sezona posebna. Kolesarji svojih koles niso servisirali, vozili pa so se še več," nam je uvodoma povedal Veble, ki pravi, da se pri njih čaka na servis kolesa največ štiri dni. "Pri nas v tem času delamo več. Marsikje so servise zaprli oziroma do nadaljnjega koles ne sprejemajo. Pri nas se tega ne gremo. Opravimo vse. Po potrebi delamo tudi takrat, ko je servis zaprt."

Na kolesarskih servisih je v zadnjih tednih velika gneča. Foto: Rok Kandžič

K njim so v zadnjem času prišli ljudje, ki so se pred tem vozili z javnim prometom ali s svojim avtomobilom. Veliko jih je šlo na kolo prvič po desetih letih. "Nekateri so pripeljali kolesa, ki so dolga leta nekje ležala. Zatrdim vam lahko, da je k nam prišlo veliko novih kolesarjev."

Čeprav so morali imeti kolesarski servis zaradi koronavirusa kar nekaj časa zaprt, izgube ne pričakujejo. Roman v prihodnost gleda optimistično in nas ob tem opozori, da so kolesarske trgovine bolj ali manj izropane. "Za trgovine vam lahko potrdim, da imajo večji zaslužek. Danes je težko dobiti kolesa, saj imajo skoraj prazna skladišča. Ponekod je prodaja narasla za več 100 odstotkov," nam je še povedal Veble, ki v vseh svojih letih delovanja opaža trend naraščanja števila kolesarjev pri nas.

Po nakupih so prihajale cele družine

Da bi vprašali, ali so resnične govorice, da so ljudje pograbili kolesa, smo poklicali v kolesarsko trgovino Extreme Vital v Radovljici. Tadej Logar nam je brez pomisleka odgovoril: "Prodaja koles je šla res v višave."

Nekaterih koles preprosto ni več mogoče dobiti

Tudi Logar nam je povedal, da je bilo pri njih veliko kupcev, ki že deset ali 15 let niso zamenjali svojega kolesa ali so ugotovili, da jim je staro kolo premajhno. Veliko se jih je po dolgih letih vrnilo na kolo. In po katerih kolesih je bilo največ povpraševanja?

"Mestna kolesa se niso tako dobro prodajala, prodali smo veliko gorskih, tudi električnih koles … Težko navedem, katera so šla najbolj v prodajo. Po nakupih so hodile cele družine. Tudi nekatera otroška kolesa smo razprodali in jih skoraj ni več mogoče dobiti. Na nekatera kolesa je treba čakati, nekatera nam je uspelo dobaviti oziroma smo povečali količino naročil, nekaterih modelov koles pa je enostavno zmanjkalo."

Niso pričakovali takšnega navala

Tako kot marsikdo so bili tudi oni presenečeni nad povpraševanjem nad novimi kolesi. Pričakovali so ravno nasprotno. "Nismo pričakovali takšnega navala. Mislim, da ga ni nihče pričakoval. Mi smo pričakovali, da bodo ljudje bolj čakali, a zgodilo se je ravno obratno. Kupovali so veliko več, kot smo pričakovali."

Mitja Kastelic: Težko je. Ne vemo, ali bo prišel drugi val koronavirusa. Vsekakor pa ne pričakujemo še enega takšnega prodajnega "buma". Foto: Ana Kovač

Pri Funsports so imeli rekorden mesec

Skoraj na las podobno zgodbo so nam zaupali v trgovini Funsports, kjer nam je bil za pogovor na voljo Mitja Kastelic. Ta nam je povedal, da so se najbolj prodajala oziroma so razprodana kolesa v cenovnem razredu od 500 do 1.500 evrov, ob tem ga veseli dejstvo, da so ljudje namesto v trgovska središča začeli hoditi na kolesarske izlete v naravo.

"Razlog za nakup koles vidim v tem, da so se ljudje v tem času začeli malo več ukvarjati s športom. Morda so odpadle tudi kakšne počitnice, ostali so prihranki in so se odločili za nakup kolesa. Treba je tudi vedeti, da so bile nekatere največje športne trgovine zaprte dolgo časa," je svoje razmišljanje pripovedoval Kastelic, ki prednost vidi tudi v tem, da je pri njih za dober denar mogoče dobiti kakovostno kolo.

"Mesec maj je bil rekorden. Mislim, da je bilo tako tudi drugod. Mi smo naredili pametno potezo, ker v času koronakrize naročil nismo odpovedovali."

"Ne vemo, ali bo prišel drugi val koronavirusa"

Če je bil mesec maj rekorden, pa pri Funsports razmišljajo o prihodnosti, saj je prihodnost nekoliko negotova. "Težava bo z dobavnim rokom. Pred tem smo imeli za prednaročila rok 120 dni, zdaj se je to podaljšalo na 150 do 180 dni. Torej moramo že zdaj razmišljati za januar oziroma februar. Težko je. Ne vemo, ali bo prišel drugi val koronavirusa ali ne. Vsekakor pa ne pričakujemo še enega takšnega prodajnega 'buma'."

Foto: Vid Ponikvar

Se kolesarji res umikajo s cest?

Mitja Kastelic je tudi sam rekreativni kolesar, a kot opaža, se kolesarji vse bolj umikajo s cest. "Cestni kolesarji so in vedno bodo … Pri nas opažamo ogromen porast števila koles Gravel. To je 'specialka', s katero se lahko voziš tudi po makadamu. Veliko povpraševanje je tudi po gorskih kolesih … Vedno več ljudi je v gozdovih. A pri tem mora Slovenija nekaj narediti. Vedno se pojavljajo spori med gorniki in kolesarji. Drug drugemu jemljejo poti, a to je tema za drug pogovor."