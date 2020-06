Urnik kolesarjev prilagodili italijanskemu turizmu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sezoni kolesarstva na najvišji ravni je prišlo do nekaterih sprememb v koledarju, poročajo italijanski mediji, ki jih navaja spletni portal VeloNews. V dogovoru z Mednarodno kolesarsko zvezo (Uci) so namreč italijanski organizatorji dirk RCS Sport zahtevali premik nekaterih preizkušenj, da bi zmanjšali pritisk na italijansko turistično sezono.

Sezona svetovne serije se bo, kot je bilo predvideno, nadaljevala 1. avgusta z dirko Strade Bianche, nadaljevala pa se bo s klasiko Milano - San Remo 8. avgusta. Preizkušnja je bila sprva predvidena za 15. avgust. Na ta datum pa bo na sporedu dirka po Lombardiji, ki je bila načrtovana za 29. oktober.

Organizatorji italijanskih enodnevnih klasik se niso strinjali s predlogom Ucija, da bi Milano - San Remo potekal 22. avgusta, saj bi s tem posegali v prvi pomembnejši teden italijanskega turizma, ki ga je prizadela pandemije novega koronavirusa, poroča italijanski Il Messaggero.

Uci je po navedbah organizatorjev italijanskih dirk, RCS Sport, potrdil spremenjeni prilagojeni koledar, na katerem je še nekaj drugih italijanskih preizkušenj nižjega ranga.

Prestavljene tudi dirke na Kitajskem in Nemčiji

V koledarju je prišlo še do nekaterih drugih sprememb. Etapna preizkušnja po Guangxiju na Kitajskem bo po novem na sporedu med 5. in 10. novembrom. Klasika Hamburg v Nemčiji je predvidena za 3. oktober, organizatorji pa so dokončno odpovedali etapno dirko okoli jezera Qinghai na Kitajskem ter enodnevno klasiko Eschborn - Frankfurt.

Preberite še: