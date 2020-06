Dobra novica za slovenske ljubitelje kolesarjenja

Kolesarska prireditev maraton Franja bo tudi letos. V skladu z dogovorom med prireditelji, Kolesarskim društvom Rog, BTC Cityjem, Mestno občino Ljubljana, ter po posvetovanju z Mednarodno kolesarsko zvezo Uci in slovensko zdravstveno stroko bo 39. maraton Franja 5. in 6. septembra, so danes potrdili organizatorji.

Po prvotnem načrtu bi morali kolesarski maraton izpeljati minuli konec tedna, od 12. do 14. junija, vendar je v načrte prirediteljev posegla epidemija novega koronavirusa. Vrhunec sezone za slovenske rekreativne kolesarje je bil prestavljen. Prireditev bo prvi septembrski konec tedna, termin, ki ga je potrdila tudi zveza Uci.

Tokrat petkove vožnje na kronometer, ki je štela za državno prvenstvo, ne bo. Bodo pa vseeno na svoj račun prišli rekreativci. V soboto, 5. septembra, bodo na sporedu barjanka, družinski maraton in otroška preizkušnja, start teh preizkušenj bo na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Foto: Vid Ponikvar

Sponzorji so ostali zvesti prireditvi

Glavno dogajanje bo v nedeljo, 6.septembra, ko bosta na sporedu mala in velika Franja, start in cilj preizkušenj bo v BTC City Ljubljana.

Mednarodni kolesarski maraton Franja je že več kot 15 let del svetovne serije Uci Grand Fondo.

"Pandemija se je na srečo v Sloveniji umirila, družabno življenje in športni dogodki se počasi vračajo, partnerji in pokrovitelji Franje pa so v večini, čeprav v zmanjšanem obsegu, ostali zvesti in naklonjeni letošnji izvedbi Franje," so ljubiteljem vrtenja pedal predstavniki organizatorjev prireditve zagotovili, da se tradicija Franje kljub koronski krizi ne bo prekinila.

Franja se je očitno zasidrala globoko v srca ljubiteljev kolesarstva. V dneh, ko bi se prvotno morala odvijati 39. izvedba, so se kolesarji množično podali na njene trase. KD Rog je v znak spoštovanja do tega legendarnega maratona in Slovenije 12. in 13. junija pripravil čistilno akcijo: Očistimo trase maratona Franja, ki se jo je udeležilo več kot 200 članov kluba in njihovih družinskih članov, ki so na prav poseben način - s kolesi -, očistili več kot 300 kilometrov tras.

Akciji sta se na trasi barjanke pridružila tudi zmagovalec Franje 2018 Alexander Steffens ter olimpijec, judoist Sašo Jereb.