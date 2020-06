Kaj bo s kolesarskim maratonom Franja 2020? Upanje še ni izgubljeno.

Ta konec tedna bi morala potekati 39. izvedba maratona Franja, tridnevni kolesarski praznik, ki pa ga zaradi trenutnih zdravstvenih razmer ne bo. A ni vse izgubljeno, upanje vendarle še obstaja, a je preloženo na prihodnost, pravi Gorazd Penko, direktor Maratona Franja BTC City. "Odločitev glede letošnje izvedbe Franje bomo sprejeli v prihodnjih dveh tednih. Smo v pričakovanju vseh zdravstvenih informacij in odziva vseh partnerjev v projektu," odgovarja Penko. Namesto klasične in zelo množične Franje bo po vseh trasah dirke ta konec tedna potekala čistilna akcija - odpadke bo pobiral tudi lanski zmagovalec dirke -, nov termin Franje pa bo, če bo, enkrat jeseni.

Gorazd Penko z ekipo preučuje različne možnosti izvedbe 39. maratona Franja. Foto: Sportida

Preigravanje različnih scenarijev

"Preučujemo različne možnosti, a če se bo ponovila zdravstvena situacija izpred meseca dni, potem dirke zagotovo ne. In nasprotno, če bodo zdravstvene razmere stabilne, bomo dirko izpeljali jeseni," napoveduje Gorazd Penko, direktor maratona Franja, ki sta ga daljnega leta 1982 na noge postavila Tone Fornezzi - Tof in zdaj že pokojni Zvone Zanoškar, pomemben del pa je odigrala celotna ekipa Kolesarskega društva Rog.

Če bodo jeseni razmere ugodne, organizatorji razmišljajo o tem, da bi izpeljali sobotni in nedeljski program Franje (ne pa petkovega kronometra), a v prilagojenem in omejenem obsegu.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Dirka v slogu svetovnega prvenstva za amaterske kolesarje

"Pri izvedbi dirke moramo upoštevati vse standarde UCI (Mednarodne kolesarske zveze). To pomeni, da bi morali nekoliko spremeniti način standardne organizacije in da bi dirka verjetno potekala podobno, kot je potekalo svetovno prvenstvo za amaterske kolesarje. Takrat so bili tekmovalci razdeljeni v starostne kategorije ter štartali s petminutnim razmikom in v manjših skupinah," je enega od mogočih scenarijev opisal Penko, ki že zdaj napoveduje, da tudi če Franja bo, klasičnega druženja po koncu tekmovanja ne bodo mogli izpeljati.

"Za zdaj se nagibamo k temu, da bi dogodek, sicer v omejenem obsegu, vendarle izpeljali," je previden, a optimističen Penko.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Družinski maraton v drugačni obliki

Kaj bo z družinskim maratonom, železnim repertoarjem sobotnega programa Franje, ki ga je Penko v preteklosti že večkrat izpostavil zaradi njegove pomembnosti, saj marsikateremu malčku svet kolesarstva približa v najpozitivnejši obliki? Tudi tokrat bodo poskušali družinski maraton nekako spraviti v življenje.

"Razmišljamo o več različicah, vse pa so navezane na traso, po kateri je speljana Barjanka (sobotna dirka, op. p.)," je razkril Penko.

Aplikacija je preteklost

Pred časom so razmišljali tudi o dirki z aplikacijo, ki bi jo tekmovalci lahko odpeljali neodvisno od organizacije dirke in kjer bi štartal vsak sam, a o tej obliki, t. i. koronaverziji, kot ji pravi Penko, trenutno ne razmišljajo.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Kaj pa, če se vseeno lotim Franje?

Glede na to, da je maraton Franja že vse od leta 1982 del železnega repertoarja slovenskih kolesarjev, bo v nedeljo, čeprav uradne dirke ne bo, traso Franje marsikdo prevozil v lastni režiji.

Ob upoštevanju cestnoprometnih predpisov, seveda, saj bo trasa zaprta.

Penko pravi, da na to temo dobiva ničkoliko klicev in elektronskih sporočil, saj ljudje preverjajo, ali Franja morda vendarle bo.

"Res je, kar nekaj skupin in posameznikov se bo v nedeljo lotilo trase, tega seveda ne moremo preprečiti, si pa želim, da bi bili pri tem čim bolj previdni in čim manj razposajeni, naj upoštevajo prometne predpise," jim na srce polaga Penko, ki bo konec tedna v družbi članov KD Rog in njihovih družinskih članov preživel na čistilni akciji.

"Na ta način želimo pokazati, da društvo živi s Franjo," je pojasnil prvi mož Franje.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Čistilna akcija na vseh trasah Franje

Čistili bodo trase vseh preizkušenj v okviru Franje, kar je več kot 600 kilometrov poti, z izjemo odseka od Ježice do Dolgega mosta.

V soboto dopoldne se bodo lotili čiščenja Barjanke, popoldne bo na vrsti trasa družinskega maratona, ki je hkrati tudi trasa kronometra od Ljubljane do Domžal. V nedeljo se bodo prostovoljci lotili čiščenja trase velike (156 km) in male Franje (97 km).

Penko pričakuje od 150 do 180 čistilcev, vsak bo odgovoren za petkilometrski odsek. Kot zanimivost je dodal, da je svojo pomoč pri čistilni akciji ponudil tudi Nemec Alexander Stevens, ki je pred dvema letoma zmagal na veliki Franji.

Organizatorji si želijo, da bi tako kot dirka tudi čistilna akcija postala tradicionalna, le termin bo najverjetneje bolj zgodaj spomladi.