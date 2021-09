V Španiji zmagoslavje Ale BTC Ljubljana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zahtevni in razgibani etapi je Reusserjeva, sicer specialistka za vožnjo na čas, slavila zmago 22 sekund pred Američanko Coryn Rivera (Team DSM) in rojakinjo Elise Chabbey (Canyon SRAM).

Skupaj je bila to deseta zmaga za Reusserjevo, ki se prihodnje leto seli k najboljši ekipi v ženski karavani, SD Worx. Za Ale BTC Ljubljana je to 11. zmaga v sezoni in tretja na dirkah svetovne serije. Pod dve od teh se je podpisala prav Reusserjeva.

Od Slovenk se je najbolje odrezala Bujakova (Ale BTC Ljubljana), ki je bila 11., za zmagovalko pa je zaostala 1:48 minute. Špela Kern (Massi-Tactic) in Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana) sta bili v isti skupini 21. oziroma 43. Urška Žigart (BikeExchange) pa je z zaostankom 8:11 minute zasedla 66. mesto.

V petek bo na vrsti druga etapa, gre pa za 7,3 km dolg gorski kronometer na Estacion de Esqui de Manzaneda. Kolesarke bodo morale premagati višinsko razliko 429 m.