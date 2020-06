Brez Rogliča in Dumoulina na SP v kronometru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani moštva Jumbo-Visma, ki bodo nastopili na dirki po Franciji, med njimi tudi slovenski as Primož Roglič, ne bodo nastopili na svetovnem prvenstvu v kronometru, poroča nizozemski kolesarski portal Wielerflits. Po potrjenem programu SP v cestnem kolesarstvu se namreč datum preizkušnje, 20. september, prekriva z zadnjo etapo Toura.

Moštvo Jumbo-Visme je za omenjeni nizozemski medij potrdilo, da svojih zvezdnikov ob zasledovanju letošnjih ciljev na touru ne bo žrtvovalo za nastopanje v Švici.

Večina pričakovala spremembo programa SP

Odločitev je prišla po tem, ko so organizatorji v sodelovanju z Mednarodno kolesarsko zvezo (Uci) potrdili nespremenjen spored SP v Švici v Aigleju in Martignyju. Potekalo bo med 20. in 27. septembrom, težavo pa moštvom predstavlja datum preizkušnje v vožnji na čas, ki bo prvi dan prvenstva.

Več moštev, vključno z Jumbo-Vismo, je pričakovalo, da bodo organizatorji in Uci na prvi dan SP prestavili mešano ekipno preizkušnjo, moško pa organizirali 23. septembra, a se to ni zgodilo.

Jumbo Visma kolesarjev ne bo izpustila

Iz nizozemskega moštva so Wielerflitsu sporočili, da njihova največja orožja v vožnji na čas, Nizozemca Tom Dumoulin in Wout van Aert, Roglič in večkratni svetovni prvak Nemec Tony Martin, na prvenstvu 20. septembra ne bodo nastopili, četudi bodo izbrani v svoje reprezentance.

Lahko pa bodo nastopili na cestni preizkušnji, ki bo 27. septembra.

