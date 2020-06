Letošnje SP v kolesarstvu v predvidenem terminu

Švicarski organizatorji letošnjega svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu so danes potrdili, da bo tekmovanje na sporedu v predvidenem terminu med 20. in 27. septembrom v Aigle-Martignyju.

"Predstavniki švicarske vlade, kantona Vaud in Valais ter občini Aigle in Martigny so danes opravili temeljit pregled ter nam prižgali zeleno luč za organizacijo dogodka. Še naprej smo previdni in budno spremljamo zdravstvene razmere," so v izjavi za javnost med drugim zapisali prireditelji letošnjega kolesarskega svetovnega prvenstva.

Po izbruhu pandemije novega koronavirusa je bilo nekaj negotovosti glede letošnjega SP v Švici. Španski športni časnik Marca je minuli mesec zapisal, da Mednarodna kolesarska zveza (Uci) resno razmišlja, da bi svetovno prvenstvo prestavila v Oman, Katar ali Združene arabske emirate.

A SP ostaja v alpskem letoviškem mestecu Aigle-Martigny. Na njem bo v vseh starostnih kategorijah nastopilo okoli 1200 kolesarjev in kolesark iz 80 držav.

Zaradi strnjenega kolesarskega urnika se bo prvi dan svetovnega prvenstva pokrival z zadnjim dnem najbolj prestižne kolesarske dirke na svetu po Franciji, ki bo na sporedu med 29. avgustom in 20. septembrom.

Dirka po Italiji bo v terminu med 3. in 25. oktobrom, dirka po Španiji pa med 20. oktobrom in 8. novembrom.